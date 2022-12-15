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Рейтинг российских сериалов в жанре комедия

БИХЭППИ
1 БИХЭППИ
драма, комедия 2019, Россия
8.2
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Кухня
2 Кухня
комедия 2012, Россия
8.2
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Короче
3 Короче
комедия 2019, Россия
7.5
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Гранд
4 Гранд
комедия 2018, Россия
7.2
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Бородач
5 Бородач
комедия 2016, Россия
7.2
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Мылодрама
6 Мылодрама
комедия 2019, Россия
7.1
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Полицейский с Рублевки
7 Полицейский с Рублевки
драма, комедия, криминал 2016, Россия
7.1
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СашаТаня
8 СашаТаня
комедия 2013, Россия
6.4
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Пекарь и красавица
9 Пекарь и красавица
комедия, мелодрама 2019, Россия
6.2
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Остров
10 Остров
комедия 2016, Россия
6.0
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Фитнес
11 Фитнес
драма, комедия, спорт 2018, Россия
5.6
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Жуки
12 Жуки
комедия 2019, Россия
5.6
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