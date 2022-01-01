События разворачиваются в ничем не примечательном, на первый взгляд, провинциальном городке под названием Великий Гусляр. Мало кто знает, что именно в этом месте открыта связь с параллельными мирами и внеземной цивилизацией. Перемещения во времени, звери, которые умеют говорить, и парковка летающих тарелок для обитателей Великого Гусляра – самые привычные явления. Спокойной жизни горожан наступает конец, когда в этих краях появляется новый мэр – Эдуард Белинский. Он хочет превратить город в туристический центр.