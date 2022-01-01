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Киноафиша Сериалы Очевидное невероятное

Очевидное невероятное (2023 - …)

Очевидное невероятное
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Okko
О чем сериал

События разворачиваются в ничем не примечательном, на первый взгляд, провинциальном городке под названием Великий Гусляр. Мало кто знает, что именно в этом месте открыта связь с параллельными мирами и внеземной цивилизацией. Перемещения во времени, звери, которые умеют говорить, и парковка летающих тарелок для обитателей Великого Гусляра – самые привычные явления. Спокойной жизни горожан наступает конец, когда в этих краях появляется новый мэр – Эдуард Белинский. Он хочет превратить город в туристический центр.

В ролях
В ролях
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Артем Быстров
Артем Быстров
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Павел Любимцев
Павел Любимцев
Екатерина Кабак
Григорий Верник
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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