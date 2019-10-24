В сериале «Трудные подростки» события разворачиваются вокруг группы подростков из неблагополучных семей. Этот мир отказывается принимать их, а общество относится как к людям второго сорта. Главные развлечения рано повзрослевших детей — наркотики, алкоголь, драки и секс. Все это помогает им сбежать от серой реальности. Однако с появлением в их жизни Антона Ковалева, бывшего футболиста, все меняется. С помощью подростков он хочет вернуться в спорт, а совместная работа принесет смысл в жизни ребят и начинающего тренера.