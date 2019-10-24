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Постер к сериалу Трудные подростки
Постер к сериалу Трудные подростки
Постер к сериалу Трудные подростки
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Трудные подростки
Трудные подростки (2019 - …) Трудные подростки 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис More.tv
Продолжительность 10 часов 25 минут
О чем сериал

В сериале «Трудные подростки» события разворачиваются вокруг группы подростков из неблагополучных семей. Этот мир отказывается принимать их, а общество относится как к людям второго сорта. Главные развлечения рано повзрослевших детей — наркотики, алкоголь, драки и секс. Все это помогает им сбежать от серой реальности. Однако с появлением в их жизни Антона Ковалева, бывшего футболиста, все меняется. С помощью подростков он хочет вернуться в спорт, а совместная работа принесет смысл в жизни ребят и начинающего тренера.

Трудные подростки - трейлер третьего сезона
Трудные подростки
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Никита Волков
Никита Волков
Тимофей Елецкий
Глеб Калюжный
Глеб Калюжный
Вильма Кутавичюте
Вильма Кутавичюте Вероника Александровна, преподаватель ИЗО
Виталий Андреев
Виталий Андреев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Трудные подростки - Сезон 1 Сезон 1
2019, 8 эпизодов
 
Трудные подростки - Сезон 2 Сезон 2
2020, 8 эпизодов
 
Трудные подростки - Сезон 3 Сезон 3
2021, 9 эпизодов
 
Сезон 4
TBA,
 
Кадры из сериала
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