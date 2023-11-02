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Киноафиша Сериалы Отмороженные

Отмороженные (2023 - …)

Otmorozhennye 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис More.tv
Стрим-сервис Wink
Продолжительность сериала 6 часов 48 минут

О чем сериал

«Отмороженные» – это российский комедийный сериал о бандитах из 90-х, случайно оказавшихся в 2022 году. Фил, Чак, Вжик и Масса привыкли добиваться всего грубой силой и угрозами, но однажды их «операция» по выбиванию денег из должника срывается, а сами парни попадают в криокамеру. Они приходят в себя три десятка лет спустя. Сын одного из них уже достиг возраста отца, подруга второго стала вдвое старше него, а мир вокруг изменился до неузнаваемости. Привыкнут ли устаревшие воротилы к интернету и смартфонам?

Отмороженные - трейлер первого сезона
Отмороженные  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Ян Цапник
Ян Цапник
Федор Лавров
Федор Лавров
Эмилия Спивак
Эмилия Спивак
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 8 голосов
5.7 IMDb
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Сезоны
Отмороженные - Сезон 1 Сезон 1
2023, 17 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Виталий Колтович 12 января 2024, 23:32
Сериал супер! Посмотрел на одном дыхании. Очень жду второй сезон) и третийй, и четвертый, и пятый и ...
Прям кайфонул от просмотра👍👋
Киноафиша.инфо 6 января 2024, 00:49
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
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