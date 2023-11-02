«Отмороженные» – это российский комедийный сериал о бандитах из 90-х, случайно оказавшихся в 2022 году. Фил, Чак, Вжик и Масса привыкли добиваться всего грубой силой и угрозами, но однажды их «операция» по выбиванию денег из должника срывается, а сами парни попадают в криокамеру. Они приходят в себя три десятка лет спустя. Сын одного из них уже достиг возраста отца, подруга второго стала вдвое старше него, а мир вокруг изменился до неузнаваемости. Привыкнут ли устаревшие воротилы к интернету и смартфонам?