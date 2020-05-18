Интересные факты

Благодаря труду дизайнеров по костюмам и художника-постановщика Ольги Соколовой все детали, оказавшиеся в кадре, точно воспроизводят атмосферу 90-х годов. Помимо интерьера, мебели, техники и одежды, атмосферу дополняют различные мелочи, например, желтая коробка с чайными пакетиками, синий спичечный коробок или игровая приставка Dendy. Кстати, именно в стиле меню этой приставки и выполнены титры сериала.

Знаменитый хит Татьяны Булановой «Мой ненаглядный», который звучит в сериале, на самом деле вышел несколькими годами позже событий, описываемых по сюжету.

Актер Юрий Борисов, сыгравший одного из центральных героев – дядю Алика, уже воплощал похожий образ главы преступной банды из 90-х в ленте «Бык» Бориса Акопова. Картина получила главную награду фестиваля «Кинотавр». Несколько сцен в «Мир! Дружба! Жвачка!» (с гранатой и разгромом на рынке) кажутся подражанием фильму Акопова.

Продюсер Антон Щукин рассказал, что в 90-е создатели сериала сами были школьниками. Во время написания сценария они делились своими детскими историями, а также наделяли персонажей чертами знакомых. Сам Щукин признается, что он не любит эту эпоху и не испытывает ностальгии по тому периоду.

Идея сериала зародилась у Антона Щукина в 2010 году, однако реализовать ее в то время так и не удалось.

Режиссер проекта Илья Аксенов родился в Туле. Центральными локациями, в которых снимался проект, стали места именно в этом городе. А крыша, на которой встречаются ребята, принадлежит многоэтажному зданию, где раньше жил постановщик сериала.

Актера Степана Девонина, который воплотил образ отца Сашки Рябинина, специально для роли состарили на десять лет.