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Постер к сериалу Мир! Дружба! Жвачка!
Постер к сериалу Мир! Дружба! Жвачка!
Постер к сериалу Мир! Дружба! Жвачка!
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Мир! Дружба! Жвачка!
Мир! Дружба! Жвачка! (2020 - …) 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

«Мир! Дружба! Жвачка!» — сериал от ТНТ и Good Story Media, снятый для всех ностальгирующих по 90-м годам. Главный герой Санька угоняет и разбивает машину племянника местного криминального авторитета, что вынуждает его дядю Алика вникнуть в это дело и решить по-своему. Мать Сани недовольна вмешательством своего брата-бандита, но у нее и без того проблем много из-за инфантильного мужа, который мечтает стать писателем. Вместе со старыми друзьями и новой подругой Женей Санька пытается жить нормальной жизнью подростка — просто тусить на крыше дома и спокойно переживать все изменения в его семье и стране в это непростое время.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Андрей Харыбин
Андрей Харыбин
Ксения Каталымова
Ксения Каталымова
Сергей Степин
Сергей Степин
Юра Борисов
Юра Борисов
Степан Девонин
Степан Девонин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мир! Дружба! Жвачка! - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
Мир! Дружба! Жвачка! - Сезон 2 Сезон 2
2021, 8 эпизодов
 
Мир! Дружба! Жвачка! - Сезон 3 Сезон 3
TBA,
 
Новости о сериале
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Воспоминания внутри города: маршрут новой интерактивной карты перенесет вас в Петербург 90-х
Слушать саундтрек сериала Мир! Дружба! Жвачка!
Кадры из сериала
Интересные факты

Благодаря труду дизайнеров по костюмам и художника-постановщика Ольги Соколовой все детали, оказавшиеся в кадре, точно воспроизводят атмосферу 90-х годов. Помимо интерьера, мебели, техники и одежды, атмосферу дополняют различные мелочи, например, желтая коробка с чайными пакетиками, синий спичечный коробок или игровая приставка Dendy. Кстати, именно в стиле меню этой приставки и выполнены титры сериала.

Знаменитый хит Татьяны Булановой «Мой ненаглядный», который звучит в сериале, на самом деле вышел несколькими годами позже событий, описываемых по сюжету.

Актер Юрий Борисов, сыгравший одного из центральных героев – дядю Алика, уже воплощал похожий образ главы преступной банды из 90-х в ленте «Бык» Бориса Акопова. Картина получила главную награду фестиваля «Кинотавр». Несколько сцен в «Мир! Дружба! Жвачка!» (с гранатой и разгромом на рынке) кажутся подражанием фильму Акопова.

Продюсер Антон Щукин рассказал, что в 90-е создатели сериала сами были школьниками. Во время написания сценария они делились своими детскими историями, а также наделяли персонажей чертами знакомых. Сам Щукин признается, что он не любит эту эпоху и не испытывает ностальгии по тому периоду.

Идея сериала зародилась у Антона Щукина в 2010 году, однако реализовать ее в то время так и не удалось.

Режиссер проекта Илья Аксенов родился в Туле. Центральными локациями, в которых снимался проект, стали места именно в этом городе. А крыша, на которой встречаются ребята, принадлежит многоэтажному зданию, где раньше жил постановщик сериала.

Актера Степана Девонина, который воплотил образ отца Сашки Рябинина, специально для роли состарили на десять лет.

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