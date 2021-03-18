Интересные факты

Центральную роль главы клана вампиров Святослава Вернидубовича в пилоте, который был снят для конкурсной части кинофестиваля «Пилот» в 2018 году, исполнил Юрий Стоянов. Затем эту роль получил актер Михаил Ефремов, но после происшествия, которое повлекло за собой арест Ефремова, авторы сериала приняли решение вновь вернуть в проект Стоянова.

Для актеров клыки были изготовлены по индивидуальным замерам. Всем пришлось посетить стоматологический кабинет, где им сделали слепки, после чего создали реквизит, учитывая цвет зубной эмали. Кроме того, такие клыки имеют преимущество перед традиционными капами: они практически не искажают манеру речи.

На съемочную площадку доставили пять видов искусственной крови — для различных целей. Одна кровь предназначалась для реквизиторов — она легко смывается и не оставляет следов. Другую использовали гримеры — речь идет о крови, которая не стирается с кожи без специальных средств и натурально выглядит на экране. Третью наносили на одежду — она легко удаляется с ткани. А еще два вида крови использовали актеры в кадре, когда им нужно было ее пить. Это специальная жидкая масса, которая не вредит организму и имеет очень сладкий привкус. В какой-то момент актеры попросили приготовить им другую кровь, которая бы была не такой приторной.

По словам режиссера-постановщика Антона Маслова, в нашей стране даже вампиры — другие. Это не персонажи знаменитого «Дракулы» Брэма Стокера. Герои данного сериала имеют доброе сердце и способны проявлять любовь.

Смоленск был выбран для съемок неслучайно. У этого города тяжелая история: его пытались захватить немецкие, французские и татарские войска. Эти исторические детали будут отражены в сюжете.