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Постер к сериалу Вампиры средней полосы
Постер к сериалу Вампиры средней полосы
Постер к сериалу Вампиры средней полосы
Постер к сериалу Вампиры средней полосы
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Киноафиша Сериалы Вампиры средней полосы
Вампиры средней полосы (2021 - …) Вампиры средней полосы 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Start
Продолжительность 7 часов 30 минут
О чем сериал

«Вампиры средней полосы» — новый российский сериал, снятый в жанре сатирической комедии. Действие разворачивается в вымышленной реальности, с виду похожей на современную Москву. Сотрудники правоохранительных органов находят в Смоленской роще два трупа с характерными укусами. Им необходимо понять, кто ответственен за эти убийства — дикие звери или же самые настоящие вампиры. Произошедшее наводит переполох и в клане вампиров: местная начальница Ирина Витальевна намерена сделать все что угодно, чтобы наказать напавших на людей кровососов. Она поручает своему подопечному Святославу Вернидубовичу разобраться в произошедшем...

Вампиры средней полосы - трейлер новогоднего эпизода
Вампиры средней полосы
трейлер новогоднего эпизода
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Дмитрий Лысенков
Дмитрий Лысенков
Ольга Медынич
Ольга Медынич
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вампиры средней полосы - Сезон 1 Сезон 1
2021, 9 эпизодов
 
Вампиры средней полосы - Сезон 2 Сезон 2
TBA,
 
Новости о сериале
Начались съемки второго сезона «Вампиров средней полосы»
Начались съемки второго сезона «Вампиров средней полосы»
Что смотреть дома на новогодних каникулах: Конец света с Леонардо ДиКаприо, праздничные вампиры и спин-офф «Звездных воин»
Что смотреть дома на новогодних каникулах: Конец света с Леонардо ДиКаприо, праздничные вампиры и спин-офф «Звездных воин»
START выпустил новый трейлер новогодней серии «Вампиров средней полосы»
START выпустил новый трейлер новогодней серии «Вампиров средней полосы»
Слушать саундтрек сериала Вампиры средней полосы
Кадры из сериала
Интересные факты

Центральную роль главы клана вампиров Святослава Вернидубовича в пилоте, который был снят для конкурсной части кинофестиваля «Пилот» в 2018 году, исполнил Юрий Стоянов. Затем эту роль получил актер Михаил Ефремов, но после происшествия, которое повлекло за собой арест Ефремова, авторы сериала приняли решение вновь вернуть в проект Стоянова.

Для актеров клыки были изготовлены по индивидуальным замерам. Всем пришлось посетить стоматологический кабинет, где им сделали слепки, после чего создали реквизит, учитывая цвет зубной эмали. Кроме того, такие клыки имеют преимущество перед традиционными капами: они практически не искажают манеру речи.

На съемочную площадку доставили пять видов искусственной крови — для различных целей. Одна кровь предназначалась для реквизиторов — она легко смывается и не оставляет следов. Другую использовали гримеры — речь идет о крови, которая не стирается с кожи без специальных средств и натурально выглядит на экране. Третью наносили на одежду — она легко удаляется с ткани. А еще два вида крови использовали актеры в кадре, когда им нужно было ее пить. Это специальная жидкая масса, которая не вредит организму и имеет очень сладкий привкус. В какой-то момент актеры попросили приготовить им другую кровь, которая бы была не такой приторной.

По словам режиссера-постановщика Антона Маслова, в нашей стране даже вампиры — другие. Это не персонажи знаменитого «Дракулы» Брэма Стокера. Герои данного сериала имеют доброе сердце и способны проявлять любовь.

Смоленск был выбран для съемок неслучайно. У этого города тяжелая история: его пытались захватить немецкие, французские и татарские войска. Эти исторические детали будут отражены в сюжете.

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