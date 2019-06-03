«Короче» — это комедийные скетчи, показывающие настоящие будни простого парня под тридцать в небольшом городе. Безымянный герой попадает в ситуации, в которых мог оказаться каждый. Его волнуют самые типичные бытовые проблемы и знакомые многим мечты. Он задумывает когда-нибудь перебраться в столицу в надежде заработать денег, хочет перестать жить от зарплаты до зарплаты и съехать со съемной квартиры, в свободное время ходит на тусовки с друзьями, безнадежно влюбляется в девушку и зацикливается на всякой ерунде.