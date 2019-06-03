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Постер к сериалу Короче
Постер к сериалу Короче
Рейтинги
7.5
Оцените
2 постера
Рейтинги
7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Короче
Короче (2019 - …) Короче 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 23 минуты
Телеканал Супер
Стрим-сервис Start
Продолжительность 10 часов 21 минуту
О чем сериал

«Короче» — это комедийные скетчи, показывающие настоящие будни простого парня под тридцать в небольшом городе. Безымянный герой попадает в ситуации, в которых мог оказаться каждый. Его волнуют самые типичные бытовые проблемы и знакомые многим мечты. Он задумывает когда-нибудь перебраться в столицу в надежде заработать денег, хочет перестать жить от зарплаты до зарплаты и съехать со съемной квартиры, в свободное время ходит на тусовки с друзьями, безнадежно влюбляется в девушку и зацикливается на всякой ерунде.

Короче - трейлер второго сезона
Короче
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Якин
Александр Якин Толик
Марина Васильева
Марина Васильева Героиня
Борис Дергачев
Борис Дергачев Герой
Павел Демьянов
Павел Демьянов Макс
Александра Кузенкина
Александра Кузенкина Маша
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Короче - Сезон 1 Сезон 1
2019, 13 эпизодов
 
Короче - Сезон 2 Сезон 2
2021, 14 эпизодов
 
Кадры из сериала
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