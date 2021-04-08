«В активном поиске» – комедийный сериал Сарика Андреасяна от студии Premier. Главную роль Андрея – успешного соучредителя рекламного агентства – в нем исполняет Дмитрий Нагиев. Беззаботная жизнь героя меняется, когда на пороге его квартиры появляется мальчуган по имени Саша. По его словам, Андрей – его отец. Мужчине ответственность в виде ребенка не нужна, и потому он отправляется на поиски матери мальчика, и теперь Андрей вынужден вновь встретиться со всеми своими бывшими женщинами. Проблема заключается в том, что далеко не все они хотят снова видеть Андрея.