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Постер к сериалу В активном поиске
Постер к сериалу В активном поиске
Постер к сериалу В активном поиске
Постер к сериалу В активном поиске
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Киноафиша Сериалы В активном поиске
В активном поиске (2021 - …) В активном поиске 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«В активном поиске» – комедийный сериал Сарика Андреасяна от студии Premier. Главную роль Андрея – успешного соучредителя рекламного агентства – в нем исполняет Дмитрий Нагиев. Беззаботная жизнь героя меняется, когда на пороге его квартиры появляется мальчуган по имени Саша. По его словам, Андрей – его отец. Мужчине ответственность в виде ребенка не нужна, и потому он отправляется на поиски матери мальчика, и теперь Андрей вынужден вновь встретиться со всеми своими бывшими женщинами. Проблема заключается в том, что далеко не все они хотят снова видеть Андрея.

В активном поиске - трейлер второго сезона
В активном поиске
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев Андрей
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Мария Миронова
Мария Миронова
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева Валентина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
В активном поиске - Сезон 1 Сезон 1
2021, 10 эпизодов
 
В активном поиске - Сезон 2 Сезон 2
2022, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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