«Клиника счастья» – оригинальный проект от стримингового сервиса KION, который сочетает в себе элементы комедии и драмы. Главная героиня – эндокринолог Алена Липницкая, чья авторская методика лечения наладила жизни множества людей. Вместе со своей командой первоклассных врачей она эффективно решает проблемы пациентов, корень которых зачастую кроется в нездоровом отношении к сексу и телесности. Но прежде абсолютно счастливая личная жизнь самой Алены начинает рушиться, и ей придется искать в себе силы двигаться дальше.