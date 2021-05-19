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Киноафиша Сериалы Клиника счастья
Клиника счастья (2021 - …) Клиника счастья 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность 6 часов 40 минут
О чем сериал

«Клиника счастья» – оригинальный проект от стримингового сервиса KION, который сочетает в себе элементы комедии и драмы. Главная героиня – эндокринолог Алена Липницкая, чья авторская методика лечения наладила жизни множества людей. Вместе со своей командой первоклассных врачей она эффективно решает проблемы пациентов, корень которых зачастую кроется в нездоровом отношении к сексу и телесности. Но прежде абсолютно счастливая личная жизнь самой Алены начинает рушиться, и ей придется искать в себе силы двигаться дальше.

Клиника счастья - трейлер первого сезона
Клиника счастья
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Анна Уколова
Анна Уколова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Клиника счастья - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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