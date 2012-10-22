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Постер к сериалу Кухня
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 8.6
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1 постер
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 8.6
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Киноафиша Сериалы Кухня
Кухня (2012 - 2016) Кухня 16+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 25 минут
Телеканал СТС
Продолжительность 50 часов 0 минут
О чем сериал

«Кухня» — популярный российский ситком от телеканала СТС. В центре сюжета молодой парень Максим Лавров, с детства мечтающий стать высококлассным поваром. Будучи в армии, он однажды встретился с Дмитрием Нагиевым и впечатлил его своим блюдом. Максим решает устроиться поваром в элитный ресторан Нагиева «Клод Моне». В этом ресторане всегда кипят страсти: сотрудники начинают между собой романтические отношения и расстаются, вечно попадают в неловкие ситуации, а шеф-повар Виктор называет своих подчиненных исключительно инвалидами и огузками.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Юлия Такшина
Юлия Такшина
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Марк Богатырев
Марк Богатырев
Никита Тарасов
Никита Тарасов
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Кухня - Сезон 1 Сезон 1
2012, 20 эпизодов
 
Кухня - Сезон 2 Сезон 2
2013, 20 эпизодов
 
Кухня - Сезон 3 Сезон 3
2014, 20 эпизодов
 
Кухня - Сезон 4 Сезон 4
2014, 20 эпизодов
 
Кухня - Сезон 5 Сезон 5
2015, 20 эпизодов
 
Кухня - Сезон 6 Сезон 6
2016, 20 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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