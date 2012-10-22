«Кухня» — популярный российский ситком от телеканала СТС. В центре сюжета молодой парень Максим Лавров, с детства мечтающий стать высококлассным поваром. Будучи в армии, он однажды встретился с Дмитрием Нагиевым и впечатлил его своим блюдом. Максим решает устроиться поваром в элитный ресторан Нагиева «Клод Моне». В этом ресторане всегда кипят страсти: сотрудники начинают между собой романтические отношения и расстаются, вечно попадают в неловкие ситуации, а шеф-повар Виктор называет своих подчиненных исключительно инвалидами и огузками.