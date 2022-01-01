Героиня сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» – успешный юрист Анна. Она давно уже не девочка, у нее есть взрослый сын и развод за плечами. Серьезных отношений она не хочет, но вот обзавестись временным любовником совсем не прочь. Тем более находятся аж два идеальных варианта: бизнесмен в годах и парень помоложе. Но все меняется, когда Аня узнает, что она в обозримом будущем станет бабушкой. Теперь она ищет спутника жизни, а не развлечение на пару месяцев.