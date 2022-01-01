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Киноафиша Сериалы Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного
Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного (2022 - …) Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Okko
О чем сериал

Героиня сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» – успешный юрист Анна. Она давно уже не девочка, у нее есть взрослый сын и развод за плечами. Серьезных отношений она не хочет, но вот обзавестись временным любовником совсем не прочь. Тем более находятся аж два идеальных варианта: бизнесмен в годах и парень помоложе. Но все меняется, когда Аня узнает, что она в обозримом будущем станет бабушкой. Теперь она ищет спутника жизни, а не развлечение на пару месяцев.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Елена Лядова
Елена Лядова
Александр Робак
Александр Робак
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Антон Филипенко
Антон Филипенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
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