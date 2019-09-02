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Постер к сериалу Жуки
Постер к сериалу Жуки
Постер к сериалу Жуки
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
3 постера
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Жуки
Жуки (2019 - …) Жуки 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 13 часов 20 минут
О чем сериал

«Жуки» — комедийный сериал от телеканала ТНТ, повествующий о трех молодых друзьях, которые выбрали альтернативную службу в деревне вместо обычной армии. Никита, Денис и Артемий создали идеальное приложение для знакомств и вот-вот продадут его инвестору за крупную сумму. Но Артемий все портит, когда сообщает свое местоположение девушке из интернета, которой прикидывается сотрудник военкомата. Чтобы остаться всем вместе, доработать приложение и на вырученные деньги купить себе свободу, лидер команды Никита организовывает им работу в деревне.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Игорь Верник
Игорь Верник
Александр Робак
Александр Робак
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Виктор Бычков
Виктор Бычков отец Александр
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Жуки - Сезон 1 Сезон 1
2019, 16 эпизодов
 
Жуки - Сезон 2 Сезон 2
2021, 16 эпизодов
 
Сезон 3
TBA,
 
Новости о сериале
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5 полюбившихся сериалов, у которых выходят новые сезоны в апреле 2021
Слушать саундтрек сериала Жуки
Кадры из сериала
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