«Жуки» — комедийный сериал от телеканала ТНТ, повествующий о трех молодых друзьях, которые выбрали альтернативную службу в деревне вместо обычной армии. Никита, Денис и Артемий создали идеальное приложение для знакомств и вот-вот продадут его инвестору за крупную сумму. Но Артемий все портит, когда сообщает свое местоположение девушке из интернета, которой прикидывается сотрудник военкомата. Чтобы остаться всем вместе, доработать приложение и на вырученные деньги купить себе свободу, лидер команды Никита организовывает им работу в деревне.