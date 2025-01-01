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Киноафиша Сериалы Олдскул

Олдскул (2025 - …)

Oldskul 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Start
Стрим-сервис Premier
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 7 часов 5 минут

О чем сериал

По сюжету, Мария Трифонова — настоящая «олдскульная» математичка, последний «Учитель года СССР». На ее уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя героиня оказывается в элитной школе — все ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую она много лет не видела из-за конфликта с дочерью. В новом для нее мире Мария столкнется с непривычным подходом к обучению: здесь царят свобода, технологии и избалованные дети богатеев. Теперь «советской училке» предстоит привить любовь к математике современному поколению и найти общий язык с самыми близкими людьми.
 

Олдскул - тизер-трейлер сериала
Олдскул  тизер-трейлер сериала
В ролях
В ролях
Мария Аронова
Мария Аронова
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов
Ефим Шифрин
Ефим Шифрин
Павел Савинков
Павел Савинков
Анастасия Имамова
Евгений Михеев
Евгений Михеев
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA, 17 эпизодов
 
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