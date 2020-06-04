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Постер к сериалу Чики
Постер к сериалу Чики
Постер к сериалу Чики
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Чики
Чики (2020 - 2020) Чики 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис More.tv
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Чики» — драматический сериал Эдуарда Оганесяна о четырех девушках, Жанне, Марине, Люде и Свете, которые решили завязать с проституцией и открыть в своем маленьком южном городке первый и единственный фитнес-клуб. Но путь к своему бизнесу не может быть простым, особенно когда город принадлежит мужчинам, не желающим делить свою власть с женщинами. В «Чиках» поднимаются такие актуальные сейчас темы, как домашнее насилие, безработица, социальное неравенство и закредитованность.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова Наталья, мать Марины
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко Валерий Мартынович
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева Жанна
Михаил Тройник
Михаил Тройник отец Сергий
Антон Лапенко
Антон Лапенко Юра, брат Светы, ст.лейтенант полиции
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Чики - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
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Слушать саундтрек сериала Чики
Кадры из сериала
Интересные факты

Режиссер и автор сценария Эдуард Оганесян придумал концепцию сериала «Чики» за четыре года до премьеры, находясь в больнице.

Первой к проекту присоединилась Ирина Горбачева, известная по главной женской роли в драме «Аритмия». Однако слава пришла к ней благодаря инстаграм-блогингу. Вторым к касту примкнул еще один интернет-блогер Антон Лапенко, также выступающий на сцене «Электротеатра Станиславский». Именно Горбачева в свое время поспособствовала росту популярности веб-шоу «Внутри Лапенко», порекомендовав один из роликов на своей странице в социальных сетях.

По словам костюмера Елены Казакевич, многие элементы одежды были найдены в секонд-хендах и на своп-вечеринках.

Изначально шоу должно было называться «Пять женщин».

«Чики» показали лучший старт по просмотрам за все время существования more.tv.

Не обошлось и без скандалов. В июле 2020 года представители организации «ОУЗС» написали на создателей «Чик» заявление в Роскомнадзор. Их претензия заключалась в пропаганде идей ЛГБТК+ и феминизма, а также упоминании центра «Анна», названного в России иностранным агентом.

Съемки проходили в провинциальном городе Прохладном в Кабардино-Балкарии. Местные жители были не в восторге, то и дело срывая производство. Так, один пьяный житель скинул на автомобиль съемочной группы арбуз, а затем, по словам свидетелей, открыл огонь из карабина. Никто не пострадал, тогда как арбуз стал своеобразным символом «Чик», попав на постер.

Стивен Томас Окснер, сыгравший Костю, уже имел опыт работы на стройке в Монтане.

Специально для сериала музыкант Иван Дорн записал одноименный трек, официально вышедший 4 июня 2020 года.

Несмотря на ошеломительный успех, Эдуард Оганесян заявил, что считает историю завершенной и не будет продлевать «Чик» на второй сезон.

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