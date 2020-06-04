Интересные факты

Режиссер и автор сценария Эдуард Оганесян придумал концепцию сериала «Чики» за четыре года до премьеры, находясь в больнице.

Первой к проекту присоединилась Ирина Горбачева, известная по главной женской роли в драме «Аритмия». Однако слава пришла к ней благодаря инстаграм-блогингу. Вторым к касту примкнул еще один интернет-блогер Антон Лапенко, также выступающий на сцене «Электротеатра Станиславский». Именно Горбачева в свое время поспособствовала росту популярности веб-шоу «Внутри Лапенко», порекомендовав один из роликов на своей странице в социальных сетях.

По словам костюмера Елены Казакевич, многие элементы одежды были найдены в секонд-хендах и на своп-вечеринках.

Изначально шоу должно было называться «Пять женщин».

«Чики» показали лучший старт по просмотрам за все время существования more.tv.

Не обошлось и без скандалов. В июле 2020 года представители организации «ОУЗС» написали на создателей «Чик» заявление в Роскомнадзор. Их претензия заключалась в пропаганде идей ЛГБТК+ и феминизма, а также упоминании центра «Анна», названного в России иностранным агентом.

Съемки проходили в провинциальном городе Прохладном в Кабардино-Балкарии. Местные жители были не в восторге, то и дело срывая производство. Так, один пьяный житель скинул на автомобиль съемочной группы арбуз, а затем, по словам свидетелей, открыл огонь из карабина. Никто не пострадал, тогда как арбуз стал своеобразным символом «Чик», попав на постер.

Стивен Томас Окснер, сыгравший Костю, уже имел опыт работы на стройке в Монтане.

Специально для сериала музыкант Иван Дорн записал одноименный трек, официально вышедший 4 июня 2020 года.

Несмотря на ошеломительный успех, Эдуард Оганесян заявил, что считает историю завершенной и не будет продлевать «Чик» на второй сезон.