По сюжету Таня днём в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Всё меняется, когда она узнаёт о серьёзном диагнозе. Теперь её беспокоит только одно: с кем останутся дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить их ненадёжным родственникам и решает найти достойного мужчину, женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, с кем Таня делится своими мыслями, — это её врач. Неожиданно план срабатывает, и в какой-то момент претендентов становится слишком много.

