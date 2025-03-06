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Постер сериала Между нами химия
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Киноафиша Сериалы Между нами химия

Между нами химия (2025 - …)

Mezhdu nami himiya 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Wink
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

По сюжету Таня днём в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Всё меняется, когда она узнаёт о серьёзном диагнозе. Теперь её беспокоит только одно: с кем останутся дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить их ненадёжным родственникам и решает найти достойного мужчину, женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, с кем Таня делится своими мыслями, — это её врач. Неожиданно план срабатывает, и в какой-то момент претендентов становится слишком много.
 

Между нами химия - трейлер первого сезона
Между нами химия  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Нелли Уварова
Нелли Уварова
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Александра Бортич
Александра Бортич
Павел Ворожцов
Павел Ворожцов
Евгений Сангаджиев
Евгений Сангаджиев
Антон Филипенко
Антон Филипенко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.9 IMDb
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Сезоны
Между нами химия - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
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