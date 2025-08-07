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Постер сериала Баранкины и камни силы
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Киноафиша Сериалы Баранкины и камни силы

Баранкины и камни силы (2025 - …)

Barankiny i kamni sily 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Кинопоиск

О чем сериал

Герои сериала — обычная семья с необычными способностями: они могут перевоплощаться, останавливать время, читать мысли и даже путешествовать во времени. А ещё Баранкины — потомственные водители. И в этом деле их здорово выручают сверхсилы: ведь как иначе везде успевать, помогать пассажирам и сохранять пятизвёздочный рейтинг в приложении? Однажды на улицы современной Москвы из далёкого прошлого телепортируется Варвара Баранкина, городская извозчица, с которой начался их род. Семейству предстоит объединиться, чтобы отправить Варвару домой и разобраться с загадочным злодеем, который охотится за редким артефактом.

Баранкины и камни силы - трейлер первого сезона №2
Баранкины и камни силы  трейлер первого сезона №2
В ролях
В ролях
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Юлия Топольницкая
Юлия Топольницкая
Кузьма Сапрыкин
Кузьма Сапрыкин
Полина Гухман
Полина Гухман
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Баранкины и камни силы»

Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 августа 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Баранкины и камни силы - Сезон 1 Сезон 1
2025, 1 эпизод
 
Отзывы о сериале
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Новости о сериале
Семья московских таксистов получает суперсилы в трейлере сериала «Баранкины и камни силы»
Семья московских таксистов получает суперсилы в трейлере сериала «Баранкины и камни силы»
Семейство обретает суперспособности в трейлере сериала «Баранкины и камни силы»
Семейство обретает суперспособности в трейлере сериала «Баранкины и камни силы»
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