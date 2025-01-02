Герой комедийно-драматического сериала «Симон» – армянский каменщик, известный на весь город своей излишней любвеобильностью. История начинается с того, что Симон… умирает. На похоронах мужчины собираются не только его многочисленное родственники во главе с официальной супругой Меланьей, но и все любимые женщины покойного. Сильвия, Элиза, София и Сусанна были его любовницами в разное (а кто-то даже в одно и то же!) время. Смогут ли дамы найти общий язык между собой и простить любимому все его прегрешения?