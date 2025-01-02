Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Симон
1 постер
Киноафиша Сериалы Симон

Симон (2025 - …)

Simon 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 26 минут
Стрим-сервис Premier
Продолжительность сериала 4 часа 20 минут

О чем сериал

Герой комедийно-драматического сериала «Симон» – армянский каменщик, известный на весь город своей излишней любвеобильностью. История начинается с того, что Симон… умирает. На похоронах мужчины собираются не только его многочисленное родственники во главе с официальной супругой Меланьей, но и все любимые женщины покойного. Сильвия, Элиза, София и Сусанна были его любовницами в разное (а кто-то даже в одно и то же!) время. Смогут ли дамы найти общий язык между собой и простить любимому все его прегрешения?

Симон - трейлер первого сезона
Симон  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Алика Смехова
Алика Смехова
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова
Алёна Хмельницкая
Алёна Хмельницкая
Ольга Кабо
Ольга Кабо
Сати Спивакова
Грант Тохатян
Грант Тохатян
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Комедийные сериалы для девушек: список лучших Комедийные сериалы для девушек: список лучших
Сериалы про любовь Сериалы про любовь
Сериалы для хорошего настроения Сериалы для хорошего настроения
Сериалы про любовь и измены Сериалы про любовь и измены

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 48 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Симон - Сезон 1 Сезон 1
2025, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше