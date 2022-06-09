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Киноафиша Сериалы Женщина в состоянии развода
Женщина в состоянии развода (2022 - 2022) Женщина в состоянии развода 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Стрим-сервис KION
Продолжительность 6 часов 48 минут
О чем сериал

«Женщина в состоянии развода» – это комедийный сериал о современных «девочках за тридцать». Вера – еще довольно молодая и привлекательная женщина и успешный зубной врач. Она совсем недавно развелась с супругом, чему только рада: больше никаких обязанностей, полная свобода передвижений – в общем, настоящая вторая юность. Однако ее наполеоновские планы на страстные романы и кино с подружками рушатся в одночасье, когда Вера узнает, что она должна родить ребенка в ближайшие полгода. Или остаться бесплодной.

Женщина в состоянии развода - трейлер
Женщина в состоянии развода
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мария Машкова
Мария Машкова
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Данила Якушев
Данила Якушев
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Анна Котова-Дерябина
Анна Котова-Дерябина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Женщина в состоянии развода - Сезон 1 Сезон 1
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Эксклюзивно для Киноафиши: Данила Якушев делится списком любимых фильмов и сериалов
Эксклюзивно для Киноафиши: Данила Якушев делится списком любимых фильмов и сериалов
Мария Машкова ищет себе мужчину в трейлере сериала «Женщина в состоянии развода»
Мария Машкова ищет себе мужчину в трейлере сериала «Женщина в состоянии развода»
Кадры из сериала
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