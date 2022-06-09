«Женщина в состоянии развода» – это комедийный сериал о современных «девочках за тридцать». Вера – еще довольно молодая и привлекательная женщина и успешный зубной врач. Она совсем недавно развелась с супругом, чему только рада: больше никаких обязанностей, полная свобода передвижений – в общем, настоящая вторая юность. Однако ее наполеоновские планы на страстные романы и кино с подружками рушатся в одночасье, когда Вера узнает, что она должна родить ребенка в ближайшие полгода. Или остаться бесплодной.