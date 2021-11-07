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Киноафиша Сериалы Саня, газуй!
Саня, газуй! (2021 - …) Саня, газуй! 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Okko
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О чем сериал

События российского комедийного сериала «Саня, газуй!» разворачиваются в автомастерской. Привычное течение будней в сервисе нарушается с приходом нового специалиста — девушки Александры. Несмотря на то, что Саша обладает обширными знаниями и практическими навыками по части ремонта машин, она сталкивается со скептическим отношением коллег и недоверием автолюбителей. С помощью своего профессионализма и изобретательности девушка намерена продемонстрировать всем, что она занимает эту должность не просто так. 

Саня, газуй! - трейлер первого сезона
Саня, газуй!
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Олег Тактаров
Олег Тактаров
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Ольга Тумайкина
Ольга Тумайкина
Сергей Друзьяк
Сергей Друзьяк
Сергей Баталов
Сергей Баталов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Саня, газуй! - Сезон 1 Сезон 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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