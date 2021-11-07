События российского комедийного сериала «Саня, газуй!» разворачиваются в автомастерской. Привычное течение будней в сервисе нарушается с приходом нового специалиста — девушки Александры. Несмотря на то, что Саша обладает обширными знаниями и практическими навыками по части ремонта машин, она сталкивается со скептическим отношением коллег и недоверием автолюбителей. С помощью своего профессионализма и изобретательности девушка намерена продемонстрировать всем, что она занимает эту должность не просто так.