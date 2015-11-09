«Озабоченные» — это комедийный сериал от Comedy Club Production, автором идеи которого выступил Семен Слепаков. В центре сюжета три подруги, которые в надежде на простое женское счастье и успех переехали в Москву. Главная из них — Саша Гвоздикова, она работает креативным директором и спит с женатым начальником. Однажды встретив свою старую подругу Катю Неплюеву, которая хвалится успешной жизнью в Москве, Саша решает переехать в столицу и исполнить свою давнюю мечту — стать писательницей. Следом за ней переезжает ее лучшая подруга Алена Кремлева в надежде найти себе обеспеченного мужчину.