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Постер к сериалу Озабоченные, или Любовь зла
Постер к сериалу Озабоченные, или Любовь зла
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Озабоченные, или Любовь зла
Озабоченные, или Любовь зла (2015 - 2015) Озабоченные, или Любовь зла 16+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 8 часов 45 минут
О чем сериал

«Озабоченные» — это комедийный сериал от Comedy Club Production, автором идеи которого выступил Семен Слепаков. В центре сюжета три подруги, которые в надежде на простое женское счастье и успех переехали в Москву. Главная из них — Саша Гвоздикова, она работает креативным директором и спит с женатым начальником. Однажды встретив свою старую подругу Катю Неплюеву, которая хвалится успешной жизнью в Москве, Саша решает переехать в столицу и исполнить свою давнюю мечту — стать писательницей. Следом за ней переезжает ее лучшая подруга Алена Кремлева в надежде найти себе обеспеченного мужчину. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Мария Шалаева
Мария Шалаева Александра Гвоздикова
Максим Леонидов
Максим Леонидов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Озабоченные, или Любовь зла - Сезон 1 Сезон 1
2015, 21 эпизод
 
Кадры из сериала
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