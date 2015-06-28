«Родители» — это комедийный сериал о буднях совершенно обычной семьи. Супруги Мария и Александр давно в браке, у них трое детей, и они не понаслышке знают, что такое воспитание. Старший сын — Тима, который уже давно считает себя самостоятельным и независимым. Средний — 12-летний энергичный подросток Илья, обожающий футбол. И младший — Максим, ученик начальной школы с неиссякаемым любопытством. Отцу и матери необходимо постоянно находить подход к каждому, поспевать за их активностью, а также справляться с вопросами вечного почемучки...