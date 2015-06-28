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Постер к сериалу Родители
Постер к сериалу Родители
Постер к сериалу Родители
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Киноафиша Сериалы Родители
Родители (2015 - 2020) Родители 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Супер
Продолжительность 45 часов 0 минут
О чем сериал

«Родители» — это комедийный сериал о буднях совершенно обычной семьи. Супруги Мария и Александр давно в браке, у них трое детей, и они не понаслышке знают, что такое воспитание. Старший сын — Тима, который уже давно считает себя самостоятельным и независимым. Средний — 12-летний энергичный подросток Илья, обожающий футбол. И младший — Максим, ученик начальной школы с неиссякаемым любопытством. Отцу и матери необходимо постоянно находить подход к каждому, поспевать за их активностью, а также справляться с вопросами вечного почемучки...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Самойленко
Александр Самойленко Саша
Мария Порошина
Мария Порошина Маша
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Александр Самойленко мл. Тимофей
Никита Митасов Илья
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Родители - Сезон 1 Сезон 1
2015, 48 эпизодов
 
Родители - Сезон 2 Сезон 2
2019, 20 эпизодов
 
Родители - Сезон 3 Сезон 3
2020, 20 эпизодов
 
Родители - Сезон 4 Сезон 4
2020, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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