В центре событий – тридцатилетняя москвичка Ира. Яркая и своенравная девушка привыкла игнорировать любые правила и порядки, сформировавшиеся в обществе. В течение всего сезона она без труда ломает четвертую стену и открыто говорит обо всем, что ее тревожит. Тем возникает бессчетное множество: от ипотеки до ночного нашествия на холодильник. Личная жизнь у Иры тоже весьма своеобразная. Она состоит в отношениях с эмоциональным сценаристом Сережей, с которым из-за своего взрывного темперамента постоянно ссорится...