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Киноафиша Сериалы Ира

Ира (2023 - …)

Ира
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Okko
О чем сериал

В центре событий – тридцатилетняя москвичка Ира. Яркая и своенравная девушка привыкла игнорировать любые правила и порядки, сформировавшиеся в обществе. В течение всего сезона она без труда ломает четвертую стену и открыто говорит обо всем, что ее тревожит. Тем возникает бессчетное множество: от ипотеки до ночного нашествия на холодильник. Личная жизнь у Иры тоже весьма своеобразная. Она состоит в отношениях с эмоциональным сценаристом Сережей, с которым из-за своего взрывного темперамента постоянно ссорится... 

В ролях
В ролях
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Светлана Камынина
Светлана Камынина
Григорий Калинин
Григорий Калинин
Иван Купреенко
Иван Купреенко
Ингрид Олеринская
Ингрид Олеринская
Максим Стоянов
Максим Стоянов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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