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Постер сериала Первый номер
Постер сериала Первый номер
Постер сериала Первый номер
Постер сериала Первый номер
Постер сериала Первый номер
Постер сериала Первый номер
Постер сериала Первый номер
Постер сериала Первый номер
Постер сериала Первый номер
Постер сериала Первый номер
Постер сериала Первый номер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
11 постеров
Киноафиша Сериалы Первый номер

Первый номер (2024 - …)

Pervyj nomer 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность сериала 7 часов 30 минут

О чем сериал

Константин Иноземцев — ловелас и популярный когда-то писатель, автор одного из главных бестселлеров нулевых. А сейчас, несмотря на отсутствие стабильного заработка, он продолжает жить «как миллионер», перекрывая старые кредиты новыми. Жизнь преподносит ему возможность возродить карьеру — Косте предлагают занять место главного редактора и перезапустить глянцевый журнал, который до этого выпускался по зарубежной франшизе. Не сразу, но Костя принимает предложение и попадает в незнакомый ему мир тускнеющего глянца, бесконечных редколлегий и встреч с рекламодателями. У него есть всего месяц, чтобы выпустить первый номер и доказать всем, что он еще чего-то стоит..

Первый номер - трейлер первого сезона
Первый номер  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Игорь Верник
Игорь Верник
Егор Корешков
Егор Корешков
Мария Андреева
Мария Андреева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 6 голосов
6.7 IMDb
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Сезоны
Первый номер - Сезон 1 Сезон 1
2024, 10 эпизодов
 
Первый номер - Сезон 2 Сезон 2
TBA,
 
Отзывы о сериале
Михаил Роксман 4 декабря 2024, 17:58
Хороший сериал, реально показывающий современные проблемы.
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Новости о сериале
Евгений Цыганов возрождает глянцевый журнал и свою жизнь в трейлере сериала «Первый номер»
Евгений Цыганов возрождает глянцевый журнал и свою жизнь в трейлере сериала «Первый номер»
Эпатажный Евгений Цыганов руководит журналом в трейлере сериала «Первый номер»
Эпатажный Евгений Цыганов руководит журналом в трейлере сериала «Первый номер»
Начались съемки сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым, Равшаной Курковой и другими звездами
Начались съемки сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым, Равшаной Курковой и другими звездами
Кадры из сериал
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