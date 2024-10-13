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Киноафиша Сериалы Будьте счастливы

Будьте счастливы (2024 - 2024)

Budte schastlivy 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Мир Нади рушится: она бездетна, муж уходит к другой. После развода женщина решает, что жить ей больше незачем, но в последний момент ее спасает неизвестно кем вызванная скорая помощь. Придя в себя, Надя обретает чудесный дар – видеть людей, предназначенных друг другу судьбой. Она понимает, что должна соединять пары, и ей тут же подворачивается подходящее место работы – ЗАГС. Вот только как объяснить людям, которые ничего не подозревают о способностях Нади, что они должны быть вместе?
 

Будьте счастливы - трейлер первого сезона
Будьте счастливы  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Любовь Зайцева
Любовь Зайцева
Александр Стефанцов
Александр Стефанцов
Екатерина Андреева
Екатерина Андреева
Юлия Волкова
Юлия Волкова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 6 голосов
6.6 IMDb
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Сезоны
Будьте счастливы - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Татьяна Мусиенко 9 февраля 2025, 16:07
жду продолжения
Наталья Майрон 13 октября 2024, 19:16
Жду продолжения, пожалуйста не останавливайтесь, снимайте дальше........... Это очень важно, особенно сейчас для всех!!!!!
Семейные ценности не должны угасать и счастье тоже!!!!!
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