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Киноафиша Сериалы Импровизаторы

Импровизаторы (2023 - …)

Импровизаторы
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 48 минут
О чем сериал

В юмористическом телевизионном проекте «Импровизаторы» на сцене появляются четыре комедийных артиста – Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко, которые представляют на сцене миниатюры на предложенные темы. Особенность мизансцен состоит в том, что они являются чистейшим экспромтом, созданным на ходу. В каждой серии к постоянным участникам приходит гость, который придумывает для них новые задания. Герои не догадываются, кого им придется исполнить на сцене, поскольку в этом проекте нет сценария.

Импровизаторы - трейлер
Импровизаторы
трейлер
В ролях
В ролях
Антон Шастун
Антон Шастун
Арсений Попов
Арсений Попов
Сергей Матвиенко
Дмитрий Позов
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Импровизаторы»
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
16 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1
2023, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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