В юмористическом телевизионном проекте «Импровизаторы» на сцене появляются четыре комедийных артиста – Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко, которые представляют на сцене миниатюры на предложенные темы. Особенность мизансцен состоит в том, что они являются чистейшим экспромтом, созданным на ходу. В каждой серии к постоянным участникам приходит гость, который придумывает для них новые задания. Герои не догадываются, кого им придется исполнить на сцене, поскольку в этом проекте нет сценария.