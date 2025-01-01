Егерь Максим Охлопков вынужден покинуть родные псковские леса из-за конфликта с местным мэром. Его новый дом — холодный Питер, большой, неуютный и непривычный. Умение видеть след и чувствовать звериную логику помогают Охлопкову на новом месте службы. Он устраивается оперуполномоченным в неблагополучном районе Петербурга. Напарником его становится пёс породы вельш-корги по кличке Тюбик. Провинциалу и правдорубу Охлопкову нужно будет ужиться в большом городе, и его принципиальность часто создает непростые ситуации.