Киноафиша Сериалы Следопыт

Следопыт (2025 - …)

Sledopyt 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Егерь Максим Охлопков вынужден покинуть родные псковские леса из-за конфликта с местным мэром. Его новый дом — холодный Питер, большой, неуютный и непривычный. Умение видеть след и чувствовать звериную логику помогают Охлопкову на новом месте службы. Он устраивается оперуполномоченным в неблагополучном районе Петербурга. Напарником его становится пёс породы вельш-корги по кличке Тюбик. Провинциалу и правдорубу Охлопкову нужно будет ужиться в большом городе, и его принципиальность часто создает непростые ситуации.

В ролях
В ролях
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Александр Барановский
Александр Барановский
Борис Хасанов
Борис Хасанов
Анастасия Забирова
Анастасия Забирова
Анна Лутцева
Анна Лутцева
Роман Притула
Роман Притула
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
0 голосов
Сезоны
Следопыт - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Кадры из сериал
