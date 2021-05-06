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Киноафиша Сериалы 8 способов любить
8 способов любить (2021 - …) 8 способов любить 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 2 часа 0 минут
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О чем сериал

«8 способов любить» — новый российский сериал, снятый в жанре романтической комедии. «8 способов любить» представляет собой альманах смешных и грустных историй о чувстве, которое в далеком прошлом воспевалось древними греками. Любовь может быть разной: страстной и тихой, бескорыстной и одержимой. Она относится к детям и родителям, друзьям и близким, самому себе и всему человечеству. В каждой серии нового шоу создатели пытаются исследовать какой-нибудь новый аспект этого чувства, стремясь таким образом поговорить со зрителями на действительно важные и актуальные темы.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Нелли Уварова
Нелли Уварова
Александр Яценко
Александр Яценко
Павел Майков
Павел Майков
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Ольга Хохлова
Ольга Хохлова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
8 способов любить - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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