«8 способов любить» — новый российский сериал, снятый в жанре романтической комедии. «8 способов любить» представляет собой альманах смешных и грустных историй о чувстве, которое в далеком прошлом воспевалось древними греками. Любовь может быть разной: страстной и тихой, бескорыстной и одержимой. Она относится к детям и родителям, друзьям и близким, самому себе и всему человечеству. В каждой серии нового шоу создатели пытаются исследовать какой-нибудь новый аспект этого чувства, стремясь таким образом поговорить со зрителями на действительно важные и актуальные темы.