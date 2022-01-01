В центре событий российского комедийного телесериала «1703» – молодой оперуполномоченный Вадим. Из столицы он отправляется на службу в Санкт-Петербург, желая быть поближе к любимой девушке, которая там живет. В тандеме с Вадимом будет работать капитан Гоша Колпаков. Он известен своими психологическими расстройствами и мизантропией. Некоторое время Гоша пребывает в особенно мрачном расположении духа, но у новоиспеченных напарников нет выбора. Им нужно найти общий язык и приступить к расследованию.