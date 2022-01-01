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Киноафиша Сериалы 1703
1703 (2021 - …) 1703
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал ТНТ
О чем сериал

В центре событий российского комедийного телесериала «1703» – молодой оперуполномоченный Вадим. Из столицы он отправляется на службу в Санкт-Петербург, желая быть поближе к любимой девушке, которая там живет. В тандеме с Вадимом будет работать капитан Гоша Колпаков. Он известен своими психологическими расстройствами и мизантропией. Некоторое время Гоша пребывает в особенно мрачном расположении духа, но у новоиспеченных напарников нет выбора. Им нужно найти общий язык и приступить к расследованию.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Николай Фоменко
Николай Фоменко
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Софья Лебедева
Софья Лебедева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
1703 - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
Новости о сериале
«Поиск трупов в мрачных уголках ночного Петербурга»: репортаж со съемок нового сериала ТНТ «1703»
«Поиск трупов в мрачных уголках ночного Петербурга»: репортаж со съемок нового сериала ТНТ «1703»
Кадры из сериала
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