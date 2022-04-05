Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Здравствуйте, вам пора
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Здравствуйте, вам пора
Здравствуйте, вам пора (2022 - …) Здравствуйте, вам пора 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 4 часа 10 минут
О чем сериал

Российский комедийный сериал «Здравствуйте, вам пора» — это история о потустороннем вестнике смерти, который обитает среди людей. Главный герой попал на планету Земля, и теперь его знают под именем Павел. Его задача – наведываться к людям с предупреждением о скорой гибели. Предприниматели, старушки, государственные служащие, домохозяйки — смерть со всеми обходится одинаково. Зато с помощью Паши те, кого в скором времени постигнет эта печальная участь, могут исправить свои ошибки. Если, конечно, поверят незваному гостю.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Оскар Кучера
Оскар Кучера
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин
Ольга Хохлова
Ольга Хохлова
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Здравствуйте, вам пора - Сезон 1 Сезон 1
2022, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: актеры СССР, оставшиеся ни с чем
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Билет на концерт Клавы Коки по цене квартиры в Москве: фанаты опешили
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
«Все пошло не так»: выход Анны Асти на сцену обернулся провалом
«Умоляла сфотографироваться»: оскандалившуюся на глазах иностранца Бузову подняли на смех
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
Фото: как бы выглядели дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»
Приложение киноафиши