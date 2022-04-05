Российский комедийный сериал «Здравствуйте, вам пора» — это история о потустороннем вестнике смерти, который обитает среди людей. Главный герой попал на планету Земля, и теперь его знают под именем Павел. Его задача – наведываться к людям с предупреждением о скорой гибели. Предприниматели, старушки, государственные служащие, домохозяйки — смерть со всеми обходится одинаково. Зато с помощью Паши те, кого в скором времени постигнет эта печальная участь, могут исправить свои ошибки. Если, конечно, поверят незваному гостю.