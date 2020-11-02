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Постер к сериалу Иванько
Постер к сериалу Иванько
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Киноафиша Сериалы Иванько
Иванько (2020 - 2020) Иванько 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 7 часов 5 минут
О чем сериал

«Иванько» — новый ситком телеканала ТНТ о буднях трех девушек, которые живут в спальном районе и сталкиваются с проблемами в личной жизни. Валя — скромная и одинокая учительница английского, безответно влюбленная в коллегу по работе. Настя — наглая и прямолинейная преподавательница танцев, находящаяся в деструктивных отношениях. Ярослава — учительница биологии, привыкшая к успешной жизни, переживающая болезненный развод. Они только в начале пути к своему счастью, но, поддерживая друг друга, им точно удастся достичь желаемого.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Вертков
Алексей Вертков Костя
Валентина Мазунина
Валентина Мазунина Настя
Александр Яценко
Александр Яценко
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова Даша
Денис Шведов
Денис Шведов Макар
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Иванько - Сезон 1 Сезон 1
2020, 17 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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