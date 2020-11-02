«Иванько» — новый ситком телеканала ТНТ о буднях трех девушек, которые живут в спальном районе и сталкиваются с проблемами в личной жизни. Валя — скромная и одинокая учительница английского, безответно влюбленная в коллегу по работе. Настя — наглая и прямолинейная преподавательница танцев, находящаяся в деструктивных отношениях. Ярослава — учительница биологии, привыкшая к успешной жизни, переживающая болезненный развод. Они только в начале пути к своему счастью, но, поддерживая друг друга, им точно удастся достичь желаемого.