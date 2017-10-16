«Ивановы-Ивановы» — это сериал про два семейства с одинаковой фамилией, но диаметрально противоположным образом жизни. Одно живет в роскошном особняке с прислугой, наслаждаясь роскошью и достатком. Место жительства другого — деревенская рухлядь, где они прячутся от приставов, ведь давно погрязли в кредитах. Вот только и те, и другие супруги все время удивляются, в кого же пошли их сыновья, ведь ни характером, ни внешностью они совсем не похожи. Однажды случайно обнаруживается, что 16 лет назад детей перепутали в родильном отделении…