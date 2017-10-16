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Постер сериала Ивановы-Ивановы
Постер сериала Ивановы-Ивановы
Постер сериала Ивановы-Ивановы
Постер сериала Ивановы-Ивановы
Постер сериала Ивановы-Ивановы
Постер сериала Ивановы-Ивановы
Постер сериала Ивановы-Ивановы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Ивановы-Ивановы

Ивановы-Ивановы (2017 - …)

Ivanovy-Ivanovy 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 25 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 60 часов 0 минут

О чем сериал

«Ивановы-Ивановы» — это сериал про два семейства с одинаковой фамилией, но диаметрально противоположным образом жизни. Одно живет в роскошном особняке с прислугой, наслаждаясь роскошью и достатком. Место жительства другого — деревенская рухлядь, где они прячутся от приставов, ведь давно погрязли в кредитах. Вот только и те, и другие супруги все время удивляются, в кого же пошли их сыновья, ведь ни характером, ни внешностью они совсем не похожи. Однажды случайно обнаруживается, что 16 лет назад детей перепутали в родильном отделении…

Ивановы-Ивановы - тизер восьмого сезона
Ивановы-Ивановы  тизер восьмого сезона
В ролях
В ролях
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Никита Тарасов
Никита Тарасов
Юрий Ицков
Юрий Ицков
Михаил Трухин
Михаил Трухин
Станислав Дужников
Станислав Дужников
Анна Уколова
Анна Уколова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
6.5 IMDb
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Сезоны
Ивановы-Ивановы - Сезон 1 Сезон 1
2017, 20 эпизодов
 
Ивановы-Ивановы - Сезон 2 Сезон 2
2018, 20 эпизодов
 
Ивановы-Ивановы - Сезон 3 Сезон 3
2018, 21 эпизод
 
Ивановы-Ивановы - Сезон 4 Сезон 4
2019, 21 эпизод
 
Ивановы-Ивановы - Сезон 5 Сезон 5
2021, 21 эпизод
 
Ивановы-Ивановы - Сезон 6 Сезон 6
2023, 17 эпизодов
 
Ивановы-Ивановы - Сезон 7 Сезон 7
2024, 12 эпизодов
 
Ивановы-Ивановы - Сезон 8 Сезон 8
2025, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Новости о сериале
Канал СТС анонсировал премьеру шестого сезона сериала «Ивановы-Ивановы»
Канал СТС анонсировал премьеру шестого сезона сериала «Ивановы-Ивановы»
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