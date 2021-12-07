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Киноафиша Сериалы Экипаж 314
Экипаж 314 (2021 - …) Экипаж 314 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность 3 часа 20 минут
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О чем сериал

Сериал «Экипаж 314» – это российская черная комедия о трех друзьях-полицейских из захолустного городка. Они работают в патруле, ездят на «буханке» и постоянно влипают в неприятности. Валера, Леня и Саныч всеми силами стараются ответственно относиться к своей службе, однако порой они ведут себя несуразно и бестолково. Каждое дежурство оборачивается для них чередой нелепых случайностей и серьезных проблем. Однажды в их город направляют следователей из Москвы – майора Юлию Рассказову и капитана Никиту Евланова.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Панин
Алексей Панин
Никита Джигурда
Никита Джигурда
Степан Абрамов
Степан Абрамов
Иван Агапов
Иван Агапов
Андрей Харыбин
Андрей Харыбин
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
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Сезоны
Экипаж 314 - Сезон 1 Сезон 1
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Кадры из сериала
Интересные факты

В каком году вышел сериал?

Премьера первого сезона состоялась 7 декабря 2021 года. Сезон состоял из 10 серий.

Сколько сезонов снято на данный момент?

Сейчас вышел один полностью завершенный сезон. О продолжении сериала пока ничего не известно.

Кто снялся в главных ролях?

Актерами первого плана в сериале являются Алексей Панин, Никита Джигурда, Степан Абрамов, Иван Агапов, Андрей Харыбин.

Какой возрастной рейтинг у сериала?

18+

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