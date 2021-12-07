Сериал «Экипаж 314» – это российская черная комедия о трех друзьях-полицейских из захолустного городка. Они работают в патруле, ездят на «буханке» и постоянно влипают в неприятности. Валера, Леня и Саныч всеми силами стараются ответственно относиться к своей службе, однако порой они ведут себя несуразно и бестолково. Каждое дежурство оборачивается для них чередой нелепых случайностей и серьезных проблем. Однажды в их город направляют следователей из Москвы – майора Юлию Рассказову и капитана Никиту Евланова.
В каком году вышел сериал?
Премьера первого сезона состоялась 7 декабря 2021 года. Сезон состоял из 10 серий.
Сколько сезонов снято на данный момент?
Сейчас вышел один полностью завершенный сезон. О продолжении сериала пока ничего не известно.
Кто снялся в главных ролях?
Актерами первого плана в сериале являются Алексей Панин, Никита Джигурда, Степан Абрамов, Иван Агапов, Андрей Харыбин.
Какой возрастной рейтинг у сериала?
18+