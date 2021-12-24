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Киноафиша Сериалы Сестры
Сестры (2022 - …) Сестры 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Start
Телеканал СТС
Продолжительность 7 часов 36 минут
О чем сериал

Российский комедийно-мелодраматический сериал «Сестры» – это история трех сестер, которые поссорились из-за неосмотрительного поведения своего отца и долгое время не общались. Все они очень разные. Ира – независимая москвичка, которая привыкла рассчитывать только на себя. Оля – ветреная преподавательница из Ртищево, которая постоянно витает в облаках. А Мария замужем за алкоголиком и работает в провинциальной парикмахерской. Женщины унаследовали от отца общий бизнес. Им предстоит воссоединиться спустя много лет.

Сестры - трейлер
Сестры
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Артур Ваха
Артур Ваха
Александр Обласов
Александр Обласов
Анна Котова-Дерябина
Анна Котова-Дерябина
Лина Миримская
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сестры - Сезон 1 Сезон 1
2021, 19 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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