Российский комедийно-мелодраматический сериал «Сестры» – это история трех сестер, которые поссорились из-за неосмотрительного поведения своего отца и долгое время не общались. Все они очень разные. Ира – независимая москвичка, которая привыкла рассчитывать только на себя. Оля – ветреная преподавательница из Ртищево, которая постоянно витает в облаках. А Мария замужем за алкоголиком и работает в провинциальной парикмахерской. Женщины унаследовали от отца общий бизнес. Им предстоит воссоединиться спустя много лет.