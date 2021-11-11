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Постер к сериалу В Бореньке чего-то нет
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Киноафиша Сериалы В Бореньке чего-то нет
В Бореньке чего-то нет (2022 - …) В Бореньке чего-то нет 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Start
О чем сериал

Российский комедийно-мелодраматический сериал «В Бореньке чего-то нет» – это история о том, как снимается большое кино. События происходят на киностудии, где только что завершились съемки проекта известного режиссера. Вокруг стола собрались все участники процесса – от операторов до популярных актеров. За бокалом шампанского они обсуждают результаты своей работы. За время съемок на площадке случились мимолетные романы, разгорелось немало сплетен и интриг. Режиссера же волнует только одно: смог ли он снять шедевр?

В Бореньке чего-то нет - трейлер
В Бореньке чего-то нет
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Елена Полякова
Елена Полякова
Леонид Барац
Леонид Барац
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Александр Демидов
Александр Демидов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
В Бореньке чего-то нет - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Стало известно, когда состоится премьера сериала «В Бореньке чего-то нет» от «Квартета И»
Стало известно, когда состоится премьера сериала «В Бореньке чего-то нет» от «Квартета И»
Кадры из сериала
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