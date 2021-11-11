Российский комедийно-мелодраматический сериал «В Бореньке чего-то нет» – это история о том, как снимается большое кино. События происходят на киностудии, где только что завершились съемки проекта известного режиссера. Вокруг стола собрались все участники процесса – от операторов до популярных актеров. За бокалом шампанского они обсуждают результаты своей работы. За время съемок на площадке случились мимолетные романы, разгорелось немало сплетен и интриг. Режиссера же волнует только одно: смог ли он снять шедевр?