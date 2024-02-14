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Постер сериала Саша и Питер
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Киноафиша Сериалы Саша и Питер

Саша и Питер (2024 - …)

Sasha i Piter 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Premier
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается бойкая и бесстрашная девушка по имени Саша, которая собирается воплотить в жизнь коварный план мести своему бывшему молодому человеку. Ее экс-бойфренд планирует жениться, а главная героиня намерена сорвать свадебную церемонию. Для этого она отправляется в Санкт-Петербург и устраивается на работу в загс. Но вместо регистратора, которые заключает браки, Саша получает место регистратора разводов. В связи с новой должностью девушка невольно становится свидетелем многих комичных ситуаций.

Саша и Питер - трейлер первого сезона
Саша и Питер  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Агния Кузнецова
Агния Кузнецова
Никита Тарасов
Никита Тарасов
Полина Филоненко
Полина Филоненко
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Антон Филипенко
Антон Филипенко
Глеб Бочков
Глеб Бочков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 33 голоса
7.8 IMDb
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Сезоны
Саша и Питер - Сезон 1 Сезон 1
2024, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Новости о сериале
Начались съемки сериала «Саша и Питер» во главе с Аглаей Тарасовой
Начались съемки сериала «Саша и Питер» во главе с Аглаей Тарасовой
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