В центре событий оказывается бойкая и бесстрашная девушка по имени Саша, которая собирается воплотить в жизнь коварный план мести своему бывшему молодому человеку. Ее экс-бойфренд планирует жениться, а главная героиня намерена сорвать свадебную церемонию. Для этого она отправляется в Санкт-Петербург и устраивается на работу в загс. Но вместо регистратора, которые заключает браки, Саша получает место регистратора разводов. В связи с новой должностью девушка невольно становится свидетелем многих комичных ситуаций.