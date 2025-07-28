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Киноафиша Сериалы Циники

Циники (2025 - …)

Ciniki 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 5 часов 20 минут

О чем сериал

Красивый, остроумный, уверенный в себе авантюрист, ловелас и циник Джамал сбежал из родной Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей пассии. В столице опытный герой-любовник быстро находит место, где ему предлагают применить свои таланты в «промышленных масштабах»: его берут на работу в известную Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой — это шанс заработать по-крупному, то для её лучшего специалиста ― карьеристки и практикующего психолога Елены Островской, Джама становится настоящей проблемой. Он буквально перечёркивает все её профессиональные достижения, открыто высмеивает чопорность академических методов работы и даже влияет на её личную жизнь. Островская при каждом удобном случае пытается избавиться от непрошенного коллеги и доказать Шаминой, что новичок ― проходимец и мошенник. Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг, и всё переворачивается с ног на голову, когда наши герои ― циники до мозга костей ― вдруг начинают испытывать настоящие чувства...

Циники - трейлер первого сезона №2
Циники  трейлер первого сезона №2
В ролях
В ролях
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Вячеслав Чепурченко
Вячеслав Чепурченко
Нино Нинидзе
Нино Нинидзе
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Циники»

Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 июля 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Циники - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
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Новости о сериале
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Пикапер Аскар Ильясов соперничает с психологом Светланой Ивановой в трейлере сериала «Циники»
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