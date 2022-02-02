В центре событий российского криминально-комедийного сериала «И снова здравствуйте!» – преступник по имени Борис. Внезапно он приходит в себя после собственной гибели и постепенно вспоминает, что же произошло. В Борисе закипает ярость. Он собирается жестоко поквитаться со своими убийцами и разрабатывает план мести. Ему оказывает содействие студент медицинского вуза, интерн Артем. После смерти Борис очутился в его теле. Вместе они восстановят справедливость во что бы то ни стало.
Сколько серий у сериала?
На данный момент сериал состоит из одного сезона. В нем запланировано 10 серий, которые будут показаны в период с 23 февраля по 30 марта 2022 года.
Где снимали сериал?
Все серии «И снова здравствуйте!» были сняты в Москве.
Кто сценарист сериала?
Сценаристом на данном проекте является Егор Чичканов.