В центре событий российского криминально-комедийного сериала «И снова здравствуйте!» – преступник по имени Борис. Внезапно он приходит в себя после собственной гибели и постепенно вспоминает, что же произошло. В Борисе закипает ярость. Он собирается жестоко поквитаться со своими убийцами и разрабатывает план мести. Ему оказывает содействие студент медицинского вуза, интерн Артем. После смерти Борис очутился в его теле. Вместе они восстановят справедливость во что бы то ни стало.