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Постер к сериалу И снова, здравствуйте
Постер к сериалу И снова, здравствуйте
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Киноафиша Сериалы И снова, здравствуйте
И снова, здравствуйте (2022 - …) И снова, здравствуйте 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис IVI
Продолжительность 5 часов 0 минут
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О чем сериал

В центре событий российского криминально-комедийного сериала «И снова здравствуйте!» – преступник по имени Борис. Внезапно он приходит в себя после собственной гибели и постепенно вспоминает, что же произошло. В Борисе закипает ярость. Он собирается жестоко поквитаться со своими убийцами и разрабатывает план мести. Ему оказывает содействие студент медицинского вуза, интерн Артем. После смерти Борис очутился в его теле. Вместе они восстановят справедливость во что бы то ни стало.

И снова, здравствуйте - трейлер
И снова, здравствуйте
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Павел Чинарев
Павел Чинарев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
И снова, здравствуйте - Сезон 1 Сезон 1
2022, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
7 комедийных сериалов, похожих на «И снова здравствуйте!»
7 комедийных сериалов, похожих на «И снова здравствуйте!»
Слушать саундтрек сериала И снова, здравствуйте
Кадры из сериала
Интересные факты

Сколько серий у сериала?

На данный момент сериал состоит из одного сезона. В нем запланировано 10 серий, которые будут показаны в период с 23 февраля по 30 марта 2022 года.

Где снимали сериал?

Все серии «И снова здравствуйте!» были сняты в Москве.

Кто сценарист сериала?

Сценаристом на данном проекте является Егор Чичканов.

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