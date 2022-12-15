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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Россия

Рейтинг российских сериалов

Романовы
1 Романовы
исторический, документальный 2013, Россия
8.7
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Чикатило
2 Чикатило
драма, детектив 2021, Россия
8.5
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Метод
3 Метод
драма, криминал, триллер 2015, Россия
8.2
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Оттепель
4 Оттепель
драма, мелодрама 2013, Россия
8.2
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БИХЭППИ
5 БИХЭППИ
драма, комедия 2019, Россия
8.2
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Кухня
6 Кухня
комедия 2012, Россия
8.2
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Палач
7 Палач
драма, детектив 2015, Россия
7.8
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Лучше, чем люди
8 Лучше, чем люди
драма, фантастика 2018, Россия
7.5
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Короче
9 Короче
комедия 2019, Россия
7.5
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Гранд
10 Гранд
комедия 2018, Россия
7.2
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Бородач
11 Бородач
комедия 2016, Россия
7.2
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Мылодрама
12 Мылодрама
комедия 2019, Россия
7.1
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Полицейский с Рублевки
13 Полицейский с Рублевки
драма, комедия, криминал 2016, Россия
7.1
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СашаТаня
14 СашаТаня
комедия 2013, Россия
6.4
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Пекарь и красавица
15 Пекарь и красавица
комедия, мелодрама 2019, Россия
6.2
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Остров
16 Остров
комедия 2016, Россия
6.0
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Фитнес
17 Фитнес
драма, комедия, спорт 2018, Россия
5.6
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Жуки
18 Жуки
комедия 2019, Россия
5.6
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Преступление
19 Преступление
драма, триллер, детектив 2017, Россия
4.5
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