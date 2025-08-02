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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Ужасы 2025

Рейтинг фильмов в жанре ужасы 2025 года

Пункт назначения: Узы крови 7.9
1 Пункт назначения: Узы крови Смерть вновь собирает урожай. Изобретательные и отвратительные способы умереть в шестой части знаменитой франшизы
ужасы 2025, США
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Гадкая сестра 7.2
2 Гадкая сестра Хоррор по мотивам "Золушки" о неказистой девушке, которую жестоким образом готовят к браку с принцем
комедия, драма, ужасы 2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
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Верни её из мертвых 7.2
3 Верни её из мертвых Осиротевшие брат и сестра узнают о страшном ритуале, который проводит их приемная мать. Новый хоррор от создателей «Два, три, демон, приди!»
ужасы 2025, Австралия / США
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28 лет спустя 6.9
4 28 лет спустя Третья часть хоррор-франшизы Дэнни Бойла и Алекса Гарленда о мире, пораженном зомби-вирусом
ужасы 2025, Великобритания / США
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Хищные твари 6.8
5 Хищные твари Похищенная девушка противостоит маньяку и смертоносным акулам
ужасы, триллер 2025, Австралия
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Кровавый урожай 6.6
6 Кровавый урожай Веселый слэшер о смертоносном клоуне, который со вкусом расправляется с подростками
комедия, ужасы 2025, США / Канада / Люксембург
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М3ГАН 2.0 6.5
7 М3ГАН 2.0 Кукла-убийца М3ГАН противостоит своей злобной «сестре» Амелии. Сиквел хитового техно-хоррора 2022 года
фантастика, ужасы 2025, США
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Смерть единорога 6.4
8 Смерть единорога Отец и дочь сбивают на авто мифическое животное, навлекая на себя жестокую месть его сородичей
комедия, ужасы 2025, США
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Дожить до рассвета 6.3
9 Дожить до рассвета
ужасы 2025, США
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Обезьяна 6.2
10 Обезьяна Игрушечная обезьянка сеет смерть на своём пути
ужасы 2025, США
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Присутствие 6.0
11 Присутствие Психологический триллер Стивена Содерберга о борьбе с призраками
ужасы, триллер 2025, США
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Астрал. Спуск к дьяволу 5.9
12 Астрал. Спуск к дьяволу Мать борется с тёмными силами ради спасения своих детей
ужасы, триллер 2025, США
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Питер Пэн. Кошмар в Нетландии 5.8
13 Питер Пэн. Кошмар в Нетландии Маньяк похищает детей для своей собственной Нетландии
ужасы 2025, Великобритания
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Микки Монстр 5.2
14 Микки Монстр Пропитанный детской злобой мышонок устраивает кровавую бойню в мегаполисе
комедия, ужасы 2025, США
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Абсолютный хищник 5.0
15 Абсолютный хищник Выжившие в авиакатастрофе попадают на обед к гигантским аллигаторам
боевик, ужасы, триллер 2025, Великобритания
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Последний экзорцист 4.0
16 Последний экзорцист Священник сражается с могущественным демоном в облике своего давно умершего отца
ужасы 2025, Канада
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