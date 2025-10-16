«Глазами пса»: Рецензия Киноафиши

В российском прокате стартовал «Глазами пса» (Good Boy) — смелый хоррор-дебют от режиссера Бена Леонберга, который предлагает взглянуть на привычный жанр совершенно под новым углом. На первый план выдвигается не любопытный подросток или невезучий взрослый, а обычный пес по кличке Инди. Леонберг рассказывает историю о зловещих событиях в загородном доме через призму собачьего восприятия — отсюда и название фильма. В оригинале, правда, картина называется «Хороший мальчик». Такой прием сразу заставляет иначе воспринимать знакомые мотивы: темные коридоры и шорохи в углах дома кажутся еще более зловещими, когда на них смотрит наблюдательный милаш Инди, которому мы сопереживаем как самому невинному из героев.

Действие разворачивается в уединенном доме, куда переезжают молодой Тодд (Шейн Дженсен) с неизлечимо больными легкими и его верный пес Инди. Дом достался Тодду от дедушки, и в надежде облегчить свое состояние он бежит от городской суеты. Однако в загородной тишине скрывается нечто зловещее. Инди, по натуре осторожный пес, сразу чувствует чужое присутствие: тени скользят по стенам, по полу ползет неизвестная скудная тьма, а в углах мелькают силуэты. Вскоре выясняется, что некогда в этом доме жил еще один пес — золотистый ретривер Бандит, который пропал при загадочных обстоятельствах вместе с дедом Тодда. Инди время от времени видит призрака Бандита и находит в доме старую бандану этого пса. Людям этого бы хватило, чтобы понять: дом таит семейную тайну, но Инди тут единственный, кто воспринимает опасность всерьез.

Главная фишка картины — ее необычная визуальная постановка. Режиссер буквально сделал пса главным героем. Камера часто прикреплена к ошейнику Инди или находится на высоте его глаз. Зритель словно сам оказывается на четвереньках и вынужден заглядывать под кровати и в темные углы вместе с псом. На съемках не использовались цифровые эффекты — все пугающие сцены сняты натурой. По словам автора, он сделал раскадровки каждой сцены, но полагался на поведение животного. Интересным фактом является то, что Инди обожает морковь, но во время съемок режиссер специально не давал ему ее в кадре, чтобы радость от лакомства не выбивалась из мрачной атмосферы. Вместо этого питомца кормили обычной едой — и он оставался в том самом невозмутимом настроении, которое требовалось для натуры.

Музыкальное сопровождение и звуковые эффекты выстроены так, чтобы мы слышали мир собачьими ушами — ветер в щелях, скрипы паркета, приглушенный кашель Тодда. Скримеры здесь отсутствуют. Фильм больше полагается на медленно растущую тревогу и чувствительные реакции Инди. Пару моментов действительно способны всколыхнуть. Но в целом вся суть хоррора — это скорее внутренняя борьба Инди, его растерянность и беспомощность перед лицом неизбежной смерти хозяина. Никто из героев не произносит громких фраз, здесь нет сложных диалогов — мы слышим только дыхание собаки и слабые всхлипы Тодда. В этом смысле фильм скорее держит зрителя в постоянном напряжении, ведь откуда нам знать, что будет дальше?

На плечах Инди лежит вся эмоциональная нагрузка картины. Собака предана своему хозяину до конца. Ее глаза точно передают и страх, и нерешимость. Инди действительно кажется напуганным и встревоженным, и зритель не сомневается в его искренности. Нужно ли говорить, что на «Оскаре» нужно вводить номинации для животных? Пес выступает настоящим главным героем фильма. За кадром остаются любые попытки объяснения происходящего, а вся надежда и, по сути, вся моральная канва — в чистой, неаналитической реакции Инди. Именно безмолвные стоны и тревога собаки заставляют сопереживать гораздо сильнее, чем могли бы слова или драматические жесты людей. Собачья преданность становится тут тем самым секретным оружием фильма: она и создает его эмоциональную основу.

Главный минус — сценарий. Диалогов практически нет, почти вся история развивается в визуальных эффектах и действиях собаки. Такой подход интересен и необычен, но он же накладывает свой главный минус — за 72 минуты мы видим долгое странствование Инди по дому и несколько повторяющихся сценариев испуга. И все. Через полчаса замечаешь, что Инди — все та же осторожно подходящая к двери собака. В результате ощущение однообразия начинает перевешивать — пугающие находки в шкафах никуда не ведут. Никаких поворотов сюжета, объяснений или развязки. Дом по-прежнему таит тайну, а единственным итогом служит признание собаке «ты хороший пес». Четкого антагониста здесь нет — лишь призрачная абстракция, связанная с болезнью Тодда и прошлым дома. И если искать глубокий смысл, его, пожалуй, попросту и нет. Это скорее фильм-исследование преданности, а не хладнокровного страха.

В целом «Глазами пса» не претендует на звание шедевра — это арт-эксперимент с явно камерным характером. В нем можно найти свежий взгляд и милые/страшные кадры, но ждать от него разоблачения или внезапной концовки не стоит. Перед нами пример того, как одна хорошая идея становится причиной существования целого фильма, чего, к сожалению, недостаточно. Но во всем этом мало места для развития, поэтому «Глазами пса» выглядит скорее экспериментом в духе «Паранормального явления» (только с собакой вместо камеры) — смелым и иногда атмосферным, но ограниченным в замысле.

Если подытожить, можно назвать эту ленту любопытной новинкой для любителей жанра. Посмотреть, каковы пределы ужаса глазами четвероногого, — безусловно, интересно. А вот тем, кто ожидает динамики и острых сюжетных поворотов, «Глазами пса», вероятно, покажется скучным. Это кино больше трогает теплом преданности (которым обделены многие хорроры) и необычной перспективой, нежели настоящим кошмаром.