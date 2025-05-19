«Эддингтон»: Рецензия Киноафиши

В рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля показали многообещающий фильм Ари Астера «Эддингтон» с Хоакином Фениксом, Педро Паскалем и Эммой Стоун в главных ролях. Режиссер решил вернуться в ближайшее прошлое, чтобы понаблюдать за хаосом, происходящем в маленьком городке во время пандемии COVID. Вот только все это уже хорошо нам знакомо благодаря социальным сетям, поэтому целое кино можно было и не делать.

Где-то в Нью-Мексико стоит маленький город Эддингтон, жители которого только-только столкнулись с пандемией и еще не привыкли к новым социальным правилам. Шериф (Хоакин Феникс) тоже не особо желает следовать провозглашенным протоколам, а ведь он является локальным воплощением закона. Он отказывается носить маску, ссылаясь на тяжелую астму. Из-за этого у него начинаются разборки с горожанами, а потом и с самим мэром (Педро Паскаль). Шериф решает отомстить напыщенному политику за публичные унижения. В итоге ситуация приобретает предельно абсурдный и комичный характер.

Во время пандемии все обезумели, и это совершенно не новая информация. Тогда медиа то и дело твердили о дефиците туалетной бумаги, антиваксерах и других проблемах. Весь мир не знал, как нужно жить в этих реалиях. Этот странный отрезок человеческой истории используется Астером как идеальная база для «ансамблевой комедии». Его герои медленно, но как будто нарочно сходят с ума. Одержимость масками со знаком плюс и со знаком минус, постоянные походы в продуктовые, обязательная социальная дистанция, думскроллинг, а также бесконечные подкасты, видео и потребление прочего контента из соцсетей — все это стало новой реальностью. Только, по мнению Астера, в случае с США получилось уж чересчур, на грани, из-за чего становится страшно за человечество.

Другими словами, режиссер словно экранизировал весь американский TikTok, перенеся безумный контент на киноэкран. Возможно, это было сделано специально для зрителей, которые никогда не пользовались этой платформой. Но для тех, кто видел человеческую истерию в социальных сетях, «Эддингтон» покажется каким-то бездумным повторением. Нет, не думайте, он Астер меняет характеристики экранного формата с горизонтального на вертикальный, но вовсю заимствует контент. Возможно, этот фильм предназначен для уже упомянутого думскроллинга и совершенно не требует какого-либо анализа. Таким образом, в кресле кинозала лучше всего расслабиться и смотреть, чем занимаются герои в этом городке.

История же из социальной комедии внезапно трансформируется в вестерн, так что юмор переплетается со стрельбой, драками, взрывами и аферами. У Хоакина Феникса практически никогда не слетает с головы его ковбойская шляпа — наверно, именно благодаря головному убору ему удается быть таким хорошим стрелком. Шериф уже позабыл, что значит закон, тогда как другие вступают в религиозные секты или же просто напиваются, устраивая пир во время чумы под песни Кэти Перри.

Если смотреть с другой стороны, то у Астера получилась собственная адаптация игры GTA. Шериф — эдакий Тревор Филипс, но без какого-либо шарма и философских догм — веселится в обнимку с винтовкой. Возможно, геймдизайнерам из Rockstar надо взять этот фильм на заметку и создать локацию под названием Эддингтон хотя бы в онлайн-версии GTA. Шутки шутками, но сама адаптация получилась не очень уж хорошей, если Астер действительно вдохновлялся Grand Theft Auto. Все-таки киношный формат не очень подходит для такой истории. Не стоит также ожидать, что аудитория выдержит несколько часов совершенно несвязанных между собой и безумно склеенных действий главных героев, где даже самые простые монтажные правила не работают в угоду повествованию.

«Эддингтон» — это парк аттракционов, где тир доступен абсолютно каждому, но выиграть можно не только игрушку, так как стрелять можно во что угодно. В какой-то момент захочется пойти на американские горки и повысить уровень адреналина в крови, но только всегда надо помнить о страховке. Да, маску все-таки надо носить обязательно. Не будьте как герой Хоакина Феникса.