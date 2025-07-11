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Хищные твари - Дублированный тизер-трейлер
Киноафиша Трейлеры Хищные твари. Дублированный тизер-трейлер

Хищные твари. Дублированный тизер-трейлер

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Дата публикации: 1 мая 2025
Хищные твари – Дерзкую серфершу Зефир похищает серийный убийца, одержимый акулами и убивающий с их помощью своих жертв. Оказавшись запертой на его лодке, она должна проявить смекалку и перехитрить маньяка, прежде чем острые как бритва акульи зубы разорвут её на куски.
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11 июля 2025, 09:32
Олег Шепс
11 июля 2025, 09:32 Ответить
marianabilibino 18 июля 2025, 07:58
Оценка
хороший фильм
18 июля 2025, 07:58 Ответить
Люда Дружинина 18 июля 2025, 10:34
Оценка
Фильм ни капли не напугал, а наоборот - вызвало сострадание Зефира и Мозера (Или как его зовут парня Зефира) главных влюблённых парочек и рада что спасены от мерзкого маньяка-извращенца одержимым акулами. 10/10 - рекомендую сходить на этот триллер совмещённый с жанром ужасы!!!!
18 июля 2025, 10:34 Ответить
Рина Михеева 22 июля 2025, 14:04
Оценка
замечательно
22 июля 2025, 14:04 Ответить
Comon 22 июля 2025, 18:03
Оценка
Для Австралии то - вполне себе приличный фильмец, всё вообще меру натуральненько, очень харизматичный злодей - у него большое будущее, очень красивые, а главное - натуральные - съёмки акул, а то эти монстры из папье-маше с бумажными зубами уже достали в других фильмах. Здесь же съёмки акул - эталонные можно сказать, тут австралийцам и карты в руки
22 июля 2025, 18:03 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 21:55
в ответ на сообщение от 11 июля 2025, 09:32
😎
31 июля 2025, 21:55 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 21:55
в ответ на сообщение marianabilibino от 18 июля 2025, 07:58
Рады, что фильм вас впечатлил!
31 июля 2025, 21:55 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 21:55
в ответ на сообщение Люда Дружинина от 18 июля 2025, 10:34
Очень рады были прочитать ваш отзыв, спасибо большое!
31 июля 2025, 21:55 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 21:55
в ответ на сообщение Рина Михеева от 22 июля 2025, 14:04
Здорово!
31 июля 2025, 21:55 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 21:56
в ответ на сообщение Comon от 22 июля 2025, 18:03
Круто, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций!
31 июля 2025, 21:56 Ответить
User 2 августа 2025, 10:29
Отстой. Неубиваемая, непотопляемая героиня, даже акула ее испугалась
2 августа 2025, 10:29 Ответить
Роман Ребров 18 августа 2025, 23:02
Фильм хороший и поучительный, маньяк сам идеальный больной придурок, съёмки красивые, посмотреть конечно стоит, нам понравился 🙋
18 августа 2025, 23:02 Ответить
Киноафиша.инфо 29 августа 2025, 11:57
в ответ на сообщение User от 2 августа 2025, 10:29
Жаль, что фильм вас не впечатлил 😞
29 августа 2025, 11:57 Ответить
Киноафиша.инфо 29 августа 2025, 11:58
в ответ на сообщение Роман Ребров от 18 августа 2025, 23:02
Очень рады были прочитать ваш отзыв, спасибо большое!
29 августа 2025, 11:58 Ответить
Weteran Mc 6 марта 2026, 04:13
Оценка
"Хищные твари" - австралийский жестокий триллер про маньяка и акул 2025 года с элементами ужасов.

Сюжет повествует про маньяка Такера, который похищает людей и скармливает акулам. Он снимает убийства на видео. Главная героиня — серфингистка Зефир, попавшая в его лапы.

Кино получилось жестокое и безумное. Один только взгляд маньяка Такера чего стоит.
Смотрится фильм напряжённо, на одном дыхании. Действия разворачиваются быстро и динамично. Экшена хватает.
Спецэффектов практически нет, хотя акулы выглядят натурально.

"Хищные твари" - конечно, фильм не категории "А". Несмотря на это, меня зацепило.

Моя оценка: 8 из 10. 👍
6 марта 2026, 04:13 Ответить
Киноафиша.инфо 29 марта 2026, 12:18
в ответ на сообщение Weteran Mc от 6 марта 2026, 04:13
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
29 марта 2026, 12:18 Ответить
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6.5 Хищные твари
Хищные твари ужасы, триллер, 2025, Австралия
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