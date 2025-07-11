Хищные твари
– Дерзкую серфершу Зефир похищает серийный убийца, одержимый акулами и убивающий с их помощью своих жертв. Оказавшись запертой на его лодке, она должна проявить смекалку и перехитрить маньяка, прежде чем острые как бритва акульи зубы разорвут её на куски.
Сюжет повествует про маньяка Такера, который похищает людей и скармливает акулам. Он снимает убийства на видео. Главная героиня — серфингистка Зефир, попавшая в его лапы.
Кино получилось жестокое и безумное. Один только взгляд маньяка Такера чего стоит.
Смотрится фильм напряжённо, на одном дыхании. Действия разворачиваются быстро и динамично. Экшена хватает.
Спецэффектов практически нет, хотя акулы выглядят натурально.
"Хищные твари" - конечно, фильм не категории "А". Несмотря на это, меня зацепило.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
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