«28 лет спустя»: Рецензия Киноафиши

Прошло больше двадцати лет с тех пор, как зрители впервые увидели Киллиана Мерфи, идущего в полном одиночестве по пустынным улицам Лондона. «28 дней спустя» вывели жанр зомби-хоррора из разряда нишевого кино и доказали, что даже без бюджета, но с оригинальной идеей и дерзким монтажом можно снять вечную классику.

Дэнни Бойл еще не получил тогда премию «Оскар» за «Миллионера из трущоб», а для Алекса Гарленда это был дебютный сценарий, с которого началась его карьера как ведущего автора современной научной фантастики. Съемки «Пляжа» объединили двух талантливейших людей, чьи пути затем разошлись, но каждый из них пришел к огромному успеху. Только если Гарленд продолжил смелые эксперименты в жанрах и формах, то Бойл заметно отстранился от авторской резкости. В эпоху франшизного производства от их воссоединения можно было ожидать чего угодно, но вряд ли кто-то мог представить именно такой фильм.

Еще в конце прошлого года был показан трейлер третьей части. Промо набрало миллионы просмотров, так что публика недвусмысленно продемонстрировала жажду по оригинальному видению Бойла и Гарленда. Но ажиотаж вокруг трейлера связан не только с этим. Маркетинговое агентство Buddha Jones решило использовать в ролике антивоенное стихотворении Редьярда Киплинга Boots. Образ ботинок и постоянное повторение слов передают обреченность солдат. Бесконечный марш, один и тот же ритм в голове изо дня в день и бессмысленность происходящего, уводящая героя в психическое помешательство Он превращается в зомби, одержимого лишь этой монотонной дорогой по кругу.

В своем произведении Киплинг видит войну как лишенное цели явление, а человека в ней — объектом, потерявшим индивидуальность. На этом фоне история мальчика, вынужденного расти в цикле войны с вирусом, но нашедшего в нем свою личность и разрывающего порочный круг, становится центром фильма. Интересно, что только после выхода трейлера, впоследствии получившего несколько наград, создатели решили добавить стихотворение и в сам фильм. Также были добавлены кадры с аллюзиями на колониальное прошлое Британии. Если первую часть можно было сравнить с опустошенностью человечества после теракта 11 сентября, то в «28 годах спустя» обрисовывается Великобритания после Брекзита — оторванная от Европы, где течет обыденная жизнь.

Внутри этой ограниченной территории главные герои изолированы вдвойне — они живут на отдаленном шотландском острове, проход к которому открыт лишь во время отлива. Жители поселения откатились в развитии: новое поколение не застало технологий и вернулось к племенным обрядам инициации. Джейми (Аарон Тейлор-Джонсон) выводит своего сына Спайка (Элфи Уильямс) на большую землю, чтобы тот убил своего первого зараженного. На острове к их возвращению готовят пышное празднество. Вопреки ожиданиям властного отца, не убийство делает из Спайка мужчину, а сострадание. Во время вылазки он замечает костер вдали, а затем узнает, что разводит его некий доктор. Несмотря на болезненное состояние матери мальчика Айлы (блестящая игра Джоди Комер, которая перекликается с ее ролью во «Всемирном потопе»), Джейми отказывается вести жену к доктору. Тогда за дело берется 12-летний Спайк.

Картина пропитана недоверием к отцовской фигуре и сложившемуся укладу, поднимает вопросы о границах защищенности и изоляции. Путешествие маленького Одиссея походит на сон во время лихорадки. В солнечных полях скрываются эволюционировавшие зомби, смертельную угрозу разрывает красота бескрайнего космоса, а в попытке излечения таится погибель. Не только идейно, но и монтажно фильм похож на галлюцинаторный трип, построенный на контрапунктах. Медитативные образы сосуществуют с кровавыми, реальность соседствует со сном, а кинематографический опыт становится игровым. Мозги зараженных разлетаются в эффекте bullet time, то есть в замедленном времени посредством съемки сразу с множества ракурсов, словно при убийстве босса в шутере. Эти расправы впечатляют своей самобытностью, но, как и в «28 дней спустя», создателям интереснее рассказывать философскую притчу о человечестве, чем устраивать боевик.

Бойл и Гарленд отдают дань оригиналу и в других сферах производства. Культовость «28 дней спустя» во многом обусловлена ограниченным бюджетом, поэтому новый фильм в основном снят на iPhone 15. Важнейшей частью было и музыкальное сопровождение — особая любовь Бойла. Здесь за саундтрек отвечает группа Young Fathers, сочетающая классические инструменты с гулом эмбиента. Звук постоянно преследует зрителя, усиливая горячку.

Монументальная работа художников-постановщиков раскрывается к финалу картины, когда Спайк и Айла попадают к Доктору (Рэйф Файнс), возводящему памятник всем мертвым. Даже в условиях изоляции и насилия для человека остается важным не только то, как он живет, но и как он с жизнью прощается. Уходя в метафизику, фильм не теряет динамики, продолжая играть в жанровую чехарду и привнося внезапные вспышки юмора в самые неподходящие для этого сцены. Это делает картину живой и по-настоящему человечной.

Вторая часть запланированной трилогии «Храм из костей» уже полностью отснята и сейчас находится на монтажном столе. Алекс Гарленд вновь написал сценарий, а режиссером выступает Ниа ДаКоста, доказавшая свои способности, поставив уникальный социальный хоррор «Кэндимен». К финальной части трилогии должен вернуться Дэнни Бойл — пока он ждет реакцию зрителей на «28 лет спустя». Из-за этих долгосрочных планов «28 лет спустя» рисковали оборваться на самом интригующем месте — и клиффхэнгер действительно хорош. Однако он не оставляет зрителя с чувством незавершенности: предшествующие события складываются в цельную историю, вызывающую такой эмоциональный отклик, что рука, словно под гипнозом, тянется обвести дату выхода второй части кроваво-красным маркером.