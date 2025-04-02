«Смерть единорога»: Рецензия Киноафиши

«Беженцев эвакуируем или вакцинируем?» — богатенькие Леопольды точно не знают, за какие «добрые дела» они в ответе. А вообще их семье принадлежит крупная фармацевтическая компания. И прямо сейчас к ним в гости направляются слабохарактерный отец-адвокат Эллиот и его немного строптивая, но добросердечная дочь Ридли. Смертельно больной миллионер Оделл хочет пригласить Эллиота в совет директоров организации, так что ему важно познакомиться с ним и его Ридли поближе, а еще представить их своей эксцентричной семье.

Однако по пути в роскошное поместье Оделла Эллиот сбивает странное существо, напоминающее единорога. Ридли, потрясенная видом животного при смерти с сочащейся фиолетовой кровью, берется за его светящийся рог, и вдруг ее сознанию открывается история происхождения Вселенной (в качестве бонуса кожа излечивается от акне). Правда, ее «медитация» прерывается, когда Эллиот добивает существо, избавляя его от страданий. Тушу берут с собой, оставляя на заднем сидении арендованного авто, но только вот неожиданность: странный конь оживает, а его рог оказывается целебным — настоящая золотая жила для фармацевтической компании и шанс для Оделла полностью выздороветь. Тем временем Эллиот услужливо выполняет приказы членов правления организации, а Ридли, будучи девой чистой сердцем, гуглит мифологию единорогов и ужасается людской алчностью.

«Смерть единорога», полнометражный дебют сценариста-режиссера Алекса Шарфмана, выпускает A24 — студия с блестящей репутацией, которая постоянно сотрудничает с Ари Астером. Он является не только одним из главных хоррор-мейкеров независимого сегмента, но и плодовитым продюсером. Вот и новый фильм имеет большие амбиции хитового ужастика, в котором сами люди и проблемы дисфункциональных семей пугают даже больше странных существ. Но, увы, полет фантазии, столь характерный для творчества студии, ограничивается разве что необычным представлением о единорогах-динозаврах, которые оказываются в фильме практически «конями Апокалипсиса», способными злиться и мстить, жестоко убивая всех обидчиков. К тому же создатели явно вдохновлялись еще одним проектом студии — оскароносным триумфатором от двух Дэниелов «Всё везде сразу». Сумасшедшая задумка и совмещение всего и сразу (от азиатских боевых искусств до пальчиков-сосисок) воплотились в свободной от предрассудков форме, но затронули важные философские вопросы.

«Смерть единорога» — еще одно высказывание о важности для каждого человека здоровой семьи, но крайне банальное, скучное, затянутое и всячески лишенное тонкости мысли. Кроме того, к этой теме в комедийном фэнтези примешивается сатира на богатых и жадных до денег людей, реализованная отнюдь не оригинально. Тотальная ненависть к богачам в кино и сериалах уже порядком надоела, поэтому от новых проектов зритель ждет многомерные образы, интересные ситуации и что-то настоящее. И если в «Белом лотосе», например, персонажи очень разные, к которым от любви до ненависти один шаг, то в фильме Шарфмана Леопольды — это просто карикатуры, безусловно смешные, но пустые и во многом пародийные. Режиссер безжалостен к своим богачам и вместе с тем делает их гораздо ярче Эллиота и Ридли. При этом персонажная система, как и драматургия в целом, представляется куда проще, чем в даже более зрительском по своей задумке «Парке Юрского периода», которым авторы «Смерти единорога» явно вдохновлялись.

Пожалуй, юмористическая часть фильма Шарфмана держится на актерском обаянии всего основного каста с Полом Раддом, Теа Леони, Уиллом Поултером и Ричардом Э. Грантом, который недавно уже играл богатого владельца поместья в «Солтберне». А кукольная Дженна Ортега, пока обреченная играть лишь девочек с проблемами подросткового периода, безусловно добавляет фильму нежности и искренности. Ее персонажа, как и всех положительных небогатых, ждет условный хэппи-энд, что вряд ли можно считать спойлером, ведь кино сразу представляется традиционным голливудским блокбастером, разве что разыгрывается оно не в масштабных декорациях, а в стенах одного по-европейски красивого дома. Такой исход кажется лишь сладким плацебо, обнадеживающим, что в конце концов гадкие и сильные мира сего получат свое.