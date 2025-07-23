«М3ГАН 2.0»: Рецензия Киноафиши

После того, как кукла-компаньон М3ГАН, призванная охранять осиротевшую девочку Кэйди, устроила кровавую резню, ее создательница Джемма с опаской относится к технологиям и призывает ограничить их использование. Помимо этого, теперь Джемме приходится самой искать общий язык с подрастающей Кэйди, и, откровенно говоря, получается у нее это не очень хорошо. Однажды Джемма узнает, что военные использовали технологию М3ГАН для создания ее усовершенствованной версии — шпионки АМ3ЛИИ. По законам жанра, АМ3ЛИЯ выходит из-под контроля, обретает самосознание и объявляет войну человечеству. Чтобы остановить ее, Джемме приходится «вернуть к жизни» М3ГАН, которая теперь объединяется со своей создательницей.

Если вам кажется, что вы где-то уже видели подобный сюжет, вам не кажется. История о роботе-убийце, который в сиквеле из противника неожиданно становится союзником и даже героически жертвует собой, чтобы спасти человечество, перекочевала в «М3ГАН 2.0» прямиком из «Терминатора 2».

Сюжет о зловещей кукле и ИИ, который оборачивается против своих создателей, не нов. Но оригинальный фильм зацепил внимание зрителей своей нарочитой несерьезностью, балансируя между хоррором и черной комедией. «М3ГАН» удалось если и не заставить вжаться в кресло от ужаса, то как минимум неловко поежиться — чего стоит только сцена с бегущей на четвереньках М3ГАН, от которой невольно идут мурашки по коже. Неудивительно, что фильм имел огромный кассовый успех и при бюджете в $12 млн собрал в прокате почти $200 млн.

Сиквел был неизбежен, и в январе 2023 года Джеймс Ван объявил о работе над продолжением. К проекту вернулась команда оригинала: режиссерское кресло занял Джерард Джонстоун, сценарий фильма написала Акела Купер, работавшая над «Американской историей ужаса» и хоррором «Злое», а главные роли вновь исполнили Эллисон Уильямс, Виолет Макгроу и измененная до неузнаваемости цифровыми технологиями Эми Дональд. К актерскому составу присоединились Иванна Сахно и Джемейн Клемент.

Во второй части возрос не только бюджет, но и амбиции. Антагонистка в лице робота АМ3ЛИИ не просто опасна, а практически всемогуща, а ставки — жизни не отдельно взятых людей, а всего человечества. Фильм отказывается от хоррор-составляющей, превращаясь в научно-фантастический боевик, и снижает градус пародийности, оставив лишь небольшие шутки и намеки, и это явно не идет ему на пользу. «М3ГАН 2.0» хватается за множество тем — угроза ИИ, детско-родительские отношения, власть и контроль, страх и доверие — но ни одну не раскрывает достаточно глубоко. Всё смешано в поверхностный коктейль, где ни один ингредиент не звучит в полную силу.

Еще одно большое упущение фильма — в нем поразительно мало самой М3ГАН. Первую треть фильма технология, лишенная физической оболочки, умещается в небольшом детском роботе, и лишь ближе к середине мы вновь видим зловещую куклу, которая, впрочем, вызывает гораздо меньше трепета, чем в первой части.

Даже АМ3ЛИЯ, которая поначалу пугает своей безжалостностью и зловещим очарованием, быстро уходит на второй план. А финальная схватка двух роботов умещается в 10 минут хронометража и выглядит довольно скомканной.

«М3ГАН 2.0» — типичный сиквел, который, получив больший бюджет, растерял большую часть того, что делало оригинал особенным. Если первая часть балансировала между ужасом и пародией, то вторая представляет собой довольно посредственный попкорновый экшен, способный стать развлечением на один вечер, но не более.