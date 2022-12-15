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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Ужасы 2017

Рейтинг фильмов в жанре ужасы 2017 года

Оно приходит ночью
1 Оно приходит ночью
ужасы, триллер, драма 2017, США
7.9
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Оно
2 Оно
ужасы, триллер 2017, США
7.7
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Счастливого дня смерти
3 Счастливого дня смерти
ужасы, триллер, детектив 2017, США
7.5
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Пила 8
4 Пила 8
ужасы, триллер 2017, США / Канада
7.5
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Проклятие Аннабель: зарождение зла
5 Проклятие Аннабель: зарождение зла
ужасы, триллер 2017, США
7.5
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Астрал 4: Последний ключ
6 Астрал 4: Последний ключ
ужасы, триллер, мистика 2017, США
7.4
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Прочь
7 Прочь
ужасы, детектив 2017, США
7.3
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Другой мир: Войны крови
8 Другой мир: Войны крови
ужасы, боевик 2017, США
7.1
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Темная башня
9 Темная башня
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы 2017, США
7.0
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Коматозники
10 Коматозники
ужасы, фантастика, триллер, драма 2017, США
6.8
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мама!
11 мама!
драма, триллер, ужасы 2017, США
6.8
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Звонки
12 Звонки
ужасы, драма 2017, США
6.8
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Джиперс Криперс 3
13 Джиперс Криперс 3
ужасы, триллер 2017, США
6.6
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Невеста
14 Невеста
ужасы, триллер, мистика 2017, Россия
6.4
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Заклятье. Наши дни
15 Заклятье. Наши дни
ужасы, триллер 2017, Великобритания / Румыния
6.3
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Оцепеневшие от страха
16 Оцепеневшие от страха
ужасы, мистика 2017, Аргентина
6.1
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Паранормальное
17 Паранормальное
ужасы, триллер, фантастика 2017, США
5.6
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Мара. Пожиратель снов
18 Мара. Пожиратель снов
ужасы 2017, Великобритания / США
5.6
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