«Ужас Амитивилля: Пробуждение»: Рецензия Киноафиши

Ужас Амитивилля: Мертворождение

Два года назад лодка спокойной семейной жизни Джоан (Дженнифер Джейсон Ли), матери-одиночки с тремя детьми, дала брешь. Её единственный сын Джеймс (Камерон Монахэн) в результате трагических событий оказывается намертво привязанным к аппарату обеспечения жизни и койке, находясь в вегетативном состоянии. В то время, как мать стоически пытается противостоять злому року, который, по мнению всех врачей, является фатальной необратимостью, её старшая дочь Белль (Белла Торн) уже давно записала коматозного брата в живые мертвецы и желает ему только одного — освобождения. Стараясь поддерживать иллюзию благополучия хотя бы для малышки Джульетт (МакКенна Грейс), Джоан решает сменить атмосферу и покупает тихий старинный дом на Лонг-Айленде, в тихом городке Амитивилль по адресу Оушен-Авеню, 112. И если никого из домочадцев ничего не смущает, Белль с первых минут начинает заподазривать неладное. А когда в первый учебный день она узнаёт, что 40 лет назад, в 1974 году в этом доме 23-летний Рональд Дефео-младший застрелил из ружья всю свою семью по повелению Дома, она понимает, что животный страх закрадывается не только от её предвзятого неприятия нового семейного гнезда.

Кадр из фильма «Ужас Амитивилля: Пробуждение»

Парадокс «Ужаса Амитивилля» в том, что реальные события, на которых якобы основывается сценарий уже, извините, семнадцатого фильма (8 оригинальных фильмов, 1 ремейк от 2005 года, 4 независимые авторские картины и 3 документальных детектив-триллера) изначально является юридической фальсификацией «для дурачков». В 1974 году Дефео-младший и правда застрелил своего отца, жену и четверых детей из охотничьего ружья, но, правда, не в состоянии одержимости, а от пресловутой ненависти к своей семье, к ответственности перед которой он не был готов. Историю про живую силу монструозного дома, который приказал стрелку шесть раз подряд спустить курок в сторону любимых, придумал адвокат «дьявола» Уильям Уэбер. Вступив в сговор с новыми владельцами дома — четой Лутц — аферисту удалось обмануть не способную к критическому мышлению публику, привлечь к себе внимание и выдаивать из массового слабоумия деньги на протяжении 30 лет.

Кадр из фильма «Ужас Амитивилля: Пробуждение»

Впоследствии эту мистическую теорию раскрутили в псевдо-документальной книге Джея Энсона «Ужас Амитивилля». Первый фильм, снятый в 1979 году, уже вызвал глухую стену скептически настроенной критики, признав неубедительными что саму историю, что сценарий. Зато фильм отличился шикарным музыкальным сопровождением и интересным актёрским составом. Но чем дальше пытались зайти последующие экранизации, тем сильнее становился уровень бреда. По итогу, «Ужас Амитивилля: Пробуждение» пугает сильнее всех своих предшественников вместе взятых, но своей вопиющей сюжетной скудостью, отсутствием визуального и музыкального стилей, заупокойной актёрской игрой и до приступов истерического рыдания безобразным монтажом. Всё это описание может показаться вычурным клеймлением, но на выходе из кинотеатра действительно возникает ощущение отошедшего паралича, будто на протяжение полутора часов вас всеми правдами и не правдами самого хотели превратить в безмозглый, беспросветно тормозящий овощ.

Кадр из фильма «Ужас Амитивилля: Пробуждение»

Франк Халфун, не так уж плохо справившийся в 2012 году с реинкарнацией оригинального слэшер-хоррора «Маньяк» 1980-го, даже после мало убедительного трейлера «Амитивилля» ещё подавал хоть и слабые, но всё же надежды в режиссуре. Тогда Франку удалось привнести в жанр кровавой резни некоторую новую эстетику, заставив посмотреть на мир маньяка-манекенщика буквально его глазами, превращая его зверства в странно-эротический фетишизм. Однако то, что случилось с перезапуском «Амитивилля», не подвергается никакому логическому анализу. Структура фильма с первых минут валится с грохотом пьяного матроса, катящегося кубарем по дубовым ступеням захудалого трактира. Событий в фильме — мизер, а сцены, наоборот, длятся настолько неоправданно долго, что со скуки начинаешь смотреть не на актёров, а на трещинки декораций и окружающую обстановку, которая, в свою очередь, чуть ли не разрывает рот в удушающем зевке.

Кадр из фильма «Ужас Амитивилля: Пробуждение»

Дженнифер Джейсон Ли в роли обезумевшей от горя матери в кадре — настоящая трагедия. В секунду переходя из состояния отрешённости в испепеляющую ярость к дочери по энергетике, скорее, походит на героинового наркомана, «сидящего» на низкосортной синтетике. И ей настолько плохо, что аккурат перед кульминацией она выдаёт едва ли не самую смешную и бездарную сцену с падением в обморок. Камерон Монахэн, звезда популярного сериала «Бесстыдники», раскрывающийся в последние годы в ролях амбициозных злодеев должен был бы спасти этот шапито абсурда, но — увы и ах — кроме последних 15 минут он валяется в коме. Надеюсь, в знак протеста. А главная героиня Белль в исполнении Беллы Торн уже где-то на пятой минуте своим внешним видом даёт понять, на какого непритязательного зрителя рассчитан перезапуск. Щеголяя в трусах и изорванной футболке, которая прикрывает 15% уже даже не полу-обнажённого тела, якобы школьница, Белла трубит в горн, призывая внимания пубертатных подростков и тех, кто «не против тех, кто помоложе». А остальном, получается, и смотреть-то не на чего. Да и, знаете, пора бы уже завязывать с домом 112 на Оушен-Авеню. Он уже настолько устал от насильственных нападок повивальных бабок с манией перерождения, что давно стал фригидным. Здесь больше не на что смотреть, расходимся!

Евгений Антипин

В российском прокате с 20 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Ужас Амитивилля: Пробуждение»