Ужас Амитивилля: Пробуждение, 2017

Фильм "Ужас Амитивилля: Пробуждение" является ремейком картины 1979 года, которая в последний раз возвращалась на экран в 2005 году и стала хитом. В этот раз режиссёром выступил Фрэнк Халфун, послужной список которого невелик: "Парковка", "Сбиться с пути", "Маньяк" и "Приложение". Зато в ленте собрался узнаваемый актёрский состав: Белла Торн ("Танцевальная лихорадка", "Смешанные"), Камерон Монахен ("Посвящённый", "Готэм"), Дженнифер Моррисон ("Доктор Хаус", "Однажды в сказке"), Дженнифер Джейсон Ли ("Омерзительная восьмёрка"), Томас Манн ("Я, Эрл и умирающая девушка") и многие другие.

Картина "Ужас Амитивилля: Пробуждение" расскажет историю, в основу которой легли реальные события, случившиеся с семьёй Лутц. По сюжету фильма одинокая мать переезжает со своими детьми в новый дом. Практически сразу в нём начинают происходить загадочные вещи. Оказывается, там имеет место сильная паранормальная активность, и героев начинает преследовать настоящий кошмар.