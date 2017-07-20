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Ужас Амитивилля: Пробуждение Ужас Амитивилля: Пробуждение
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Amityville: The Awakening

Ужас Амитивилля: Пробуждение, 2017

2017 / США
6.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Новый фильм ужасов из Амитивилль Саги
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм "Ужас Амитивилля: Пробуждение" является ремейком картины 1979 года, которая в последний раз возвращалась на экран в 2005 году и стала хитом. В этот раз режиссёром выступил Фрэнк Халфун, послужной список которого невелик: "Парковка", "Сбиться с пути", "Маньяк" и "Приложение". Зато в ленте собрался узнаваемый актёрский состав: Белла Торн ("Танцевальная лихорадка", "Смешанные"), Камерон Монахен ("Посвящённый", "Готэм"), Дженнифер Моррисон ("Доктор Хаус", "Однажды в сказке"), Дженнифер Джейсон Ли ("Омерзительная восьмёрка"), Томас Манн ("Я, Эрл и умирающая девушка") и многие другие. 

Картина "Ужас Амитивилля: Пробуждение" расскажет историю, в основу которой легли реальные события, случившиеся с семьёй Лутц. По сюжету фильма одинокая мать переезжает со своими детьми в новый дом. Практически сразу в нём начинают происходить загадочные вещи. Оказывается, там имеет место сильная паранормальная активность, и героев начинает преследовать настоящий кошмар.

- Фильм "Ужас Амитивилля: Пробуждение" является семнадцтым по счёту в так называемой Амитивилль Саге, начало которой было положено в 1979 году

- Изначально сюжет был сосредоточен вокруг журналистки, которая расследует тайны известного дома с привидениями. Однако позже этот сценарий был отвергнут 

- "Ужас Амитивилля: Пробуждение" является первым фильмом об Амитивилле за последние 12 лет

Мать-одиночка переезжает со своими тремя детьми в «обитаемый» дом, даже не подозревая о кровавой истории их нового жилища. Каждый дом имеет историю. Этот имеет легенду.

6.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 20 июля 2017
Премьера онлайн 15 декабря 2017
Премьера в мире 20 июля 2017
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Франк Халфун
Франк Халфун
В ролях
Белла Торн
Белла Торн
Камерон Монахэн
Камерон Монахэн
Дженнифер Джейсон Ли
Дженнифер Джейсон Ли
Тейлор Спрейтлер
Тейлор Спрейтлер
Томас Манн
Томас Манн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ужас Амитивилля: Пробуждение 5 постеров
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Ужас Амитивилля: Пробуждение смотреть онлайн

Ужас Амитивилля: Пробуждение
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Наша рецензия
Два года назад лодка спокойной семейной жизни Джоан (Дженнифер Джейсон Ли), матери-одиночки с тремя детьми, дала брешь. Её единственный сын Джеймс (Камерон Монахэн) в результате трагических событий оказывается намертво привязанным к аппарату обеспечения жизни и койке, находясь в вегетативном состоянии. В то время, как мать стоически пытается противостоять злому року, который, по мнению всех врачей, является фатальной необратимостью, её старшая дочь Белль (Белла Торн) уже давно записала…
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SKY 19 июля 2017, 23:57
В кинотеатре трейлер выглядел пугающе)))
Киноафиша.инфо 4 августа 2017, 12:12
Эльза, здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в каком городе и кинотеатре вы смотрели данный фильм?
Будем разбираться.
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19 голосов
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Трейлеры фильма Все трейлеры
второй дублированный трейлер
Второй дублированный трейлер
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
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