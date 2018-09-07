«Мара. Пожиратель снов»: Рецензия Киноафиши

Как поспать на фильме ужасов

Психиатр Кейт Фуллер (Ольга Куриленко) приписана к полицейскому расследованию: глава семейства был жестоко убит во сне, а жена утверждает, что она тут не при чём – всё дело в некой злой сущности, являющейся людям в состоянии сонного паралича. Тем не менее женщину увозят в сумасшедший дом, а Кейт с ужасом начинает понимать, что это был не бред, а самая настоящая и жуткая правда. Чувство вины сводит её с ума, и вот уже она тоже начинает видеть старуху, прячущуюся в тёмных углах её дома. Режиссёр Клайв Тонг в своей дебютной полнометражной картине обращается к сонному параличу – не до конца изученному феномену: в этом состоянии человек после пробуждения не может пошевелить конечностями, испытывает страх и даже может видеть галлюцинации, застряв где-то между сном и бодрствованием.

Кадр из фильма «Мара. Пожиратель снов»

Сновидческая и ночная темы сами напрашиваются на то, чтобы быть экранизированными: и уже существует немало хорроров на эти темы – например, все фильмы про Фредди Крюггера, убивающего подростков во сне, или недавняя «Сомния» (Before I Wake, 2014) Майка Флэнегана. «Мара» отличается от них именно спецификой сонного паралича – и даже начальные титры сразу ошарашивают зрителей статистикой о том, сколько людей испытывали это состояние и скольким из них являются кошмары (спойлер: очень многим). При этом Клайв Тонг и его сосценарист Джонатан Фрэнк предпочитают концентрироваться не на медицинской специфике, а на мистической – к и без того запутанной и благодатной теме они добавляют персонажа восточнославянской мифологии – Мару. Именно её и видят страдающие сонными расстройствами герои фильма. Персонаж Ольги Куриленко быстро наталкивается на других жертв болезни – существует целая группа поддержки для несчастных. Самый безумный и эксцентричный из них – бывший иракский военный Даги (Крэйг Конуэй), который кричит каждому в лицо, что это не просто кошмары, а прямые предвестия смерти – и если вы видите Мару, то очень скоро вы умрёте.

Кадр из фильма «Мара. Пожиратель снов»

Очень печально смотреть на то, как психиатр, персонаж Куриленко, и детектив полиции МакКарти (Лэнс Э. Николс) начинают искать причинно-следственные связи ужасных смертей только в последние полчаса. Фильм, поначалу нагнетая атмосферу резкими сценами и сгущая вздохи-вскрики, в конце концов срывается на примитивные и совсем уж второсортные джампскейры, которые поражают своей предсказуемостью. Тут-то и становится понятно, что «Мара» не может сказать ничего нового в жанре: детективная линия кончается, так и не начавшись, специфика необычной болезни не раскрыта, а из актёров здесь стараются только Ольга Куриленко и Крэйг Конуэй. Финал выглядит настолько нелепым и оборванным на полуслове – но не концептуально, а будто у авторов закончились силы и желание хоть как-то заканчивать эту историю. «Ночной кошмар» (The Nightmare, 2015) Родни Ашера – полудокументальный фильм, где режиссёр берёт интервью у больных и воссоздает их кошмары, выглядит гораздо более осмысленным исследованием сонного паралича и при этом отличным хоррором, после просмотра которого засыпать будет очень некомфортного. «Мара» может вогнать зрителя в сон прямо в кинотеатре без особых затруднений – и это, наверное, худший приговор для фильма ужасов.

Марат Шабаев

В российском прокате с 6 сентября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Мара. Пожиратель снов»