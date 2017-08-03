«Темная башня»: Рецензия Киноафиши

Черное и белое

Роланд Дискейн путешествует по пустыне в поисках Человека в черном, мага, отомстить которому стало смыслом жизни для главного героя. По пути он подбирает мальчика, Джейка Чэмберса, пришедшего из Ключевого мира и утверждающего, что он знает Роланда из своих видений. Тем временем, персонажей преследуют демоны, ищейки, земля содрогается от очередного лучетрясения и в целом создается впечатление приближающегося апокалипсиса.

Кадр из фильма «Темная башня»

С технической точки зрения «Темная башня» напоминает собой выстроенное по голливудским канонам сюжета произведение: завязка, развитие действия, кульминация, развязка, намек на сиквел. Что, в принципе, не такая уж и большая новость: информация о том, что «Темная башня» будет не одна, заставила фанатов облегченно вздохнуть: вместить восемь книг в полтора часа экранного времени без ущерба для атмосферы и сюжета практически невозможно. Впрочем, Николай Арсель все равно не устоял перед искушением, надергав из второй и третьей книг часть сюжета, отчетливо разделив произведение на две части: путешествие по постапокалиптическому миру Роланда и приключения героев в родном мире Джейка. Из-за этого те, кто ожидал увидеть в первой части битниковский вестерн с бесконечным путешествием по пустыне и долгий процесс притирки Роланда и Джейка, останутся ни с чем. Фильм не особо задерживается на процессе путешествия, перемежая его сценами с Мэттью МакКонахи, развлекающегося творением заклинаний и подчинением себе людей.

Кадр из фильма «Темная башня»

Человек в черном вообще получился куда ярче, чем в книге: харизматичный Уолтер по своей популярности смог бы посоревноваться с Локи, если бы его судьба сложилась иначе. Он обвивается вокруг зрителя, словно змей, своими плавными движениями и равнодушным выражением лица усиливая напряжение. МакКонахи удачно противопоставил своего персонажа Роланду, выступив стильным, красивым трикстером, отличающимся от своего заклятого врага, как черное от белого.

Роланд в исполнении Идриса Эльбы, в отличие от своего литературного прототипа, – типичный приверженец добра. Если в книге Кинг использовал достаточно серых тонов, чтобы образ персонажа остался неоднозначным, то здесь Стрелок после недолгих колебаний выглядит однозначно стоящим на стороне добра. Вкрапление светлых элементов в сюжет выгодно оттеняет общую черную атмосферу фильма: черную одежду, Темную Башню, цвет кожи главного героя, мрачность постапокалиптических пейзажей.

Кадр из фильма «Темная башня»

К слову, выбор Идриса Эльбы на роль Стрелка оказался интересным ходом: здравая часть фанатов и их друзей придет посмотреть только на то, как афроамериканец сыграет изначально белого персонажа. Что, в принципе, не такая уж и новинка в Голливуде: вспомнить хотя бы недавний выбор актрисы на роль Домино или Уилла Смита в качестве Дедшота. К чести Идриса, Стрелок из него получился отменный: сильная, тяжелая игра, хриплый голос, наивность и простота в немногочисленных комических сценах. И сразу верится, что на душе у него лежит тяжкое бремя, а пушка в руке нужна явно не для украшения. По брутальности он может сравниться с Блэйдом в исполнении Уэсли Снайпса, а по сложности характера легко обгоняет его. При этом, внешне он подозрительно на него похож – дастер, смертоносность, тяжелый характер. Только мечи перекованы в револьверы.

Кадр из фильма «Темная башня»

При этом некоторые части сюжета откровенно приукрашены в сравнении с первоисточником. Николай Арсель бережно перенес на экран символику первоисточника: волшебные шары, розы, револьверы и саму Башню.

Упрощение литературного первоисточника сказалось на смене формата повествования: многочисленные описания превратились в картинку, мучительное превозмогание – в емкие, хорошо построенные диалоги, а формирование «ка-тета» Стрелка было отложено до лучших времен. Психологизм уступил место экшну, а четкая моральная дилемма с ожидаемой развязкой делает произведение понятным даже тому, кто с первоисточником не знаком. Это выгодно выделяет «Темную Башню» по сравнению с теми же франшизами Marvel, включающими пасхалки, узнаваемые только фанатами вселенной.

Кадр из фильма «Темная башня»

В рамках канона осталась мистическая открытость мира «Темной Башни», в которой не до конца ясно, что находится за пределами пути Стрелка; сохранено соединение постапокалипсиса, вестерна, фэнтези, научной фантастики и мистики, столь характерное для литературного первоисточника. Отсутствие типичных для боевиков зрелищных движений при стрельбе в угоду экономичным и быстрым, замена эффекта пламени на соединение звук — попадание вкупе с необычной реализацией магии Человека в черном несколько компенсируют отсутствие привычного кинговского хоррора. Изображения демонов – менее метафизические, более реалистичные; красивая картинка дополняется неощутимым музыкальным сопровождением; три главных персонажа отчетливо выделяются на фоне картонных второстепенных (что, в принципе, тоже своего рода канон) – все это формирует интересное, самобытное произведение. Не читавшим первоисточник происходящее на экране будет в большинстве своем понятно, что до фанатов – для них это шанс посмотреть на «Темную Башню» с другой стороны. В конце концов, сам Кинг ведь говорил, что экранизация для него – шанс по-другому взглянуть на произведение.

Галина Потапова

В российском прокате с 3 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Темная Башня»